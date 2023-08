Nico Gonzalez manda la Fiorentina in giro per l’Europa

Vittoria per la Fiorentina contro il Rapid Vienna per 2-0, grazie alla doppietta di Nico Gonzalez: viola alla fase a gironi di Conference

La Fiorentina sarà la settima squadra italiana che giocherà la fase a gironi delle Coppe europee nella stagione 2023/24. Decisiva la vittoria della squadra di Vincenzo Italiano di questa sera contro il Rapid Vienna, grazie alla doppietta di Nico Gonzalez. Dopo un primo tempo in cui la viola non è riuscita a essere cattiva e cinica sotto porta, con varie occasioni sprecate – anche da Nzola -, nella ripresa le cose sono andate diversamente. L’argentino ha approfittato di un errore della difesa del Rapid, per segnare il gol del vantaggio con il suo violento sinistro.

Annullato l’1-0 dell’andata firmato da Grull, per la Fiorentina la gestione della partita è stata più semplice e meno ansiosa. Praticamente nessun pericolo corso dalla difesa di Italiano, dopo il primo gol di Nico ha fatto entrare Beltran, Duncan e successivamente Sottil. Il principale obiettivo della viola era superare il turno, realizzato nel finale della partita con un altro gol, stavolta su calcio di rigore, di Nico Gonzalez. L’argentino ha dimostrato una freddezza incredibile, in un momento in cui serviva tecnica e lucidità per superare il turno. E così è stato.

La Fiorentina in Conference League: attesa per il girone

Nico Gonzalez è il giocatore di maggior talento della Fiorentina, che adesso si siederà sul divano e attenderà quale sarà il proprio girone di Conference League. La finale si svolgerà ad Atene, allo stadio Agia Sophia – casa dell’AEK – e l’avversaria più forte da affrontare nella competizione è l’Aston Villa, allenata da Unai Emery. Già l’anno scorso il manager spagnolo aveva l’occasione di arrivare in fondo con il Villarreal, poi deciso di andare ai Villans, decisamente più forti di tutte le altre competitors.

Proprio contro una squadra inglese la Fiorentina perse la finale dell’anno scorso, ovvero il West Ham. Ma il divario con le squadre della Premier League è ampio per chiunque, non solo per le squadre italiane. Italiano, comunque, va avanti per la sua strada, provando a sopperire le carenze di budget e sul mercato con il suo gioco. Non sempre può riuscirci, ma è chiaro che la Fiorentina sia molto quotata in Conference per arrivare fino in fondo.