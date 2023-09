Inter, chi è Klaassen il colpo dell’ultimora che serve a Inzaghi

L’Inter ha chiuso a sorpresa il colpo Klaassen, centrocampista dell’Ajax di grandi qualità tattiche che dovrebbe chiudere la rosa di Inzaghi.

Di nomi ne giravano tanti, ma il suo è rimasto segreto fino a questa mattina, quando all’improvviso gli esperti di mercato ne hanno annunciato l’arrivo a Milano per la firma. È Davy Klaassen, 30enne centrocampista in arrivo dall’Ajax a titolo gratuito, e che firmerà un accordo biennale con in nerazzurri. L’Inter aveva bisogno di un centrocampista, dopo che era sfumato l’affare Samardzic, ma fino a ieri i nomi in vista erano principalmente quelli di Maxime Lopez e Ndombelé.

L’olandese può però dare qualcosa di più alla formazione allenata da Simone Inzaghi. Non conoscerà forse la Serie A, ma ha esperienza internazionale da vendere, e delle caratteristiche che ne fanno un accentratore del gioco come pochi altri. Nasce trequartista, e lungo tutta la sua carriera ha dimostrato di essere un giocatore estremamente pericoloso se lasciato libero di arrivare in zona gol.

Agli ordini di Erik ten Hag ha reso al meglio come mezzala offensiva, ed è verosimilmente in questa posizione che lo utilizzerà anche Inzaghi. Anche se è vero che Klaassen ha dimostrato di saper essere anche un ottimo regista basso, fattore non da poco, se consideriamo che l’Inter ha perso Brozovic. Per le sue qualità, quindi, l’olandese può far pensare a un giocatore sul modello di Calhanoglu e Mkhitaryan, e per questo ideale per lo stile di gioco dell’Inter.

Klaassen all’Inter, dopo la rottura con l’Ajax: cosa è successo

Un trasferimento a titolo gratuito, secondo quanto riportano i vari esperti di calciomercato. A influire su questa insolita operazione (il giocatore, su ‘Transfermarkt’, è valutato almeno 10 milioni di euro) ha senza dubbio influito l’attuale situazione all’Ajax. I Lancieri sono in una fase di rifondazione, e il nuovo allenatore Maurice Steijn non ha garantito a Klaassen il posto da titolare. L’avvicinarsi della scadenza del suo contratto, prevista per l’estate del 2024, ha fatto il resto.

Nessun problema fisico, quindi, per un centrocampista che non ha mai subito grossi infortuni (l’ultimo risale al settembre 2021). Klaassen ha dunque tutte le carte in regola per diventare un giocatore importante per l’Inter, a patto di riuscire ad ambientarsi rapidamente. Una cosa che ad esempio non gli riuscì ai tempi dell’Everton, dove giocò (poco) nella stagione 2017/2018. Successivamente fece due buone stagioni al Werder Brema, prima di tornare all’Ajax. Adesso, tenta di nuovo il salto in una big internazionale.