Lazio, che vittoria! Luis Alberto magistrale: cade il Napoli al Maradona

La Lazio trova la prima vittoria stagionale contro un Napoli che nel secondo tempo appare allo sbando: grande partita di Luis Alberto

E’ stata una partita dai due volti quella dello stadio Diego Armando Maradona. La Lazio è stata una delle squadre che più ha messo il Napoli in difficoltà la scorsa stagione e questa sera si è proposto un replay. Stavolta le modalità sono state diverse, ma il risultato lo stesso: Maurizio Sarri torna a casa con i tre punti, per la prima vittoria della sua stagione dopo aver perso contro Lecce e Genoa. Ma bisogna andare con ordine.

Il primo tempo ha visto un ottimo Napoli, che ha insistito per trovare il gol del vantaggio e invece si è ritrovato sotto 0-1 grazie a una magia di Luis Alberto. Ottimo Felipe Anderson sulla destra, che ha approfittato di una sbavatura di Olivera – lasciato molto solo in più di un’occasione – per servire l’assist per il gol di tacco dello spagnolo, sorprendendo un colpevole Meret sul suo palo. Il pareggio di Piotr Zielinski ha riportato i partenopei sulla propria via, ma le cose non sono andate benissimo col passare dei minuti. E’ mancata quella cattiveria che ha sempre contraddistinto il Napoli nella scorsa stagione, i famosi ‘occhi della tigre’.

Primo gol in Serie A per Kamada; Garcia, così non va

Ciò che ha più sorpreso nella ripresa è che il Napoli ha perso la partita e ogni tipo di distanza dopo il gol di Daichi Kamada, il primo nella sua avventura in Serie A. Luis Alberto ha giganteggiato tra Zielinski, Lobotka e Anguissa, nella gestione del pallone e anche nei filtranti, prendendo sempre in mezzo i partenopei apparsi allo sbando. Soltanto due fuorigioco hanno evitato un passivo più ampio, con due gol annullati a Zaccagni e Guendouzi. Esordio sfortunato per Jesper Lindstrom, che al 95′ ha avuto sui piedi l’occasione per il 2-2 con il pallone calciato altissimo.

Le considerazioni che porta dietro questa partita sono molteplici. Il funerale alla Lazio è stato fatto troppo presto. La squadra di Maurizio Sarri ha dato dimostrazione di essere presente nel campionato e di poter dare filo da torcere anche ai campioni d’Italia in carica. Una partita ottima, a tratti perfetta sotto tutti i punti di vista. C’è da lavorare ancora, invece, per Rudi Garcia e il suo Napoli, apparso molto in confusione.

Sarà molto interessante capire come si presenteranno le due squadre dopo la sosta. La Lazio sfiderà la Juventus allo Stadium, mentre il Napoli giocherà in trasferta sul campo del Genoa.