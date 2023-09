Juve, la sentenza gela: “Chiesa-Vlahovic? Una delle coppie peggiori del campionato”

Dopo la vittoria in trasferta contro l’Empoli, sulla Juve bisogna registrare delle dichiarazioni spiazzanti sul duo d’attacco formato da Chiesa e Vlahovic.

Dopo il pareggio rimediato una settimana fa all’Allianz Stadium contro il Bologna di Thiago Motta, la Juve è tornata subito al successo. Domenica sera, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha battuto al Castellani per 0-2 l’Empoli guidato da Paolo Zanetti con le reti realizzate da Danilo e Federico Chiesa.

La Juve ha sicuramente meritato la vittoria, visto che, oltre ai due gol siglati, ha sia sbagliato un rigore con Dusan Vlahovic che preso ben due pali. Con questi tre punti portati da Empoli, la ‘Vecchia Signora’ si è portata al terzo posto dietro alle due milanesi, le quali sono le uniche squadre del nostro campionato rimaste a punteggio pieno.

Il team bianconero, una volta terminata la pausa per gli impegni delle varie nazionali, è atteso da una gara molto difficile, visto che ospiterà all’Allianz Stadium la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Tuttavia, prima della gara contro i biancocelesti, alcune dichiarazioni di Fabio Santini hanno spiazzato i tifosi della Juventus.

Juve, il giornalista Fabio Santini è sicuro: “La coppia formata da Chiesa e Vlahovic è una delle peggio assortite del campionato italiano”

Il giornalista, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’, ha espresso più di qualche dubbio sulla coppia formata da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: “Massimiliano Allegri ha voluto mandare un messaggio alla società, che non ha preso una prima punta pura. Chiesa sta facendo un po’ il falso nueve, ma non è una punta. Chiesa-Vlahovic, almeno per il mio pensiero, è una delle coppie peggio assortite dell’intero campionato italiano”.

Fabio Santini ha poi continuato il suo intervento sui due giocatori bianconeri: “E’ chiaro che Massimiliano Allegri tiri le sue ‘allegrate’, così come fece Antonio Conte con la frase del ristorante. Il tecnico toscano sta cercando di reinventare il ruolo di Chiesa, mentre Vlahovic non lo vede più di tanto. Allegri sperava che il club prendesse un attaccante, sperava perfino di poter riabbracciare Alvaro Morata. La società, però, non è riuscito ad esaudire il suo desiderio. Bisogna smettere di avere grandi emozioni e soddisfazioni del gioco della Juve, considerando che Allegri è così”.