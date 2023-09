Juventus, Allegri e la rivelazione sul “nuovo” regista di centrocampo

Chi sarà il regista della Juventus in vista del proseguimento della stagione? Allegri ha confermato Locatelli come punto fermo del centrocampo bianconero, ma attenzione alla possibile sorpresa nel corso del campionato

Sette punti in tre partite e ottimo inizio di campionato da parte della Juventus. Allegri dovrà cercare di spingere il piede sull’acceleratore in maniera immediata e costante per restare aggrappato al treno delle prime quattro. Senza la partecipazione alla coppe, infatti, per i bianconeri potrebbe essere un’occasione d’oro per tornare a recitare una parte da protagonisti in Serie A.

Detto questo, occhio alle possibili novità tattiche di inizio stagione e a quelle che potrebbero concretizzarsi nel corso delle prossime giornate. Locatelli sarà confermato in cabina di regia, ma non è escluso che Allegri possa valutare anche Fagioli come playmaker. Uno scenario complicato, e smentito parzialmente dal tecnico in conferenza stampa.

Allegri, però, ha rivelato che in caso di assenza di Locatelli, non è escluso che la Juventus possa cambiare modulo schierando un centrocampo a due. In caso contrario, attenzione alla possibile svolta. Il tecnico toscano ha rivelato: “Regista? Possiamo metterci a due a centrocampo, o quel ruolo potrebbe ricoprirlo anche Rabiot”.

Rabiot nuovo regista della Juventus? Situazione complicata, ma…

Difficilmente assisteremo a Rabiot nella posizione di regista, soprattutto dopo le condizioni fisiche altalenanti di Pogba. Difficilmente l’ex Manchester United si riprenderà un posto da titolare certo e definitivo nel corso della stagione, aspetto che potrebbe complicare i piani di Allegri per la qualità di manovra del centrocampo.

Detto questo, Rabiot potrebbe fare il regista solamente con il recupero al 100% di Pogba, situazione che potrebbe spingere Fagioli nel ruolo di mezz’ala destra, Pogba nel ruolo di interno sinistro, con Rabiot dirottato in cabina di regia. Scenario quasi impossibile e tatticamente complicato. Ecco perchè Allegri ha confermato il possibile passaggio al 4-4-2 o al 4-2-3-1 in caso di assenza di Locatelli. Rabiot (o Fagioli) difficilmente ricopriranno il ruolo di playmaker nel corso della stagione. In conclusione, il nuovo regista in caso di assenza di Locatelli sarà il cambio modulo!