Juventus, doppia bocciatura: Allegri sorprende tutti

Dopo il successo contro l’Empoli, la Juventus si prepara alla prossima sfida della 4^ giornata post pausa Nazionali. Allegri potrebbe valutare due bocciature a sorpresa e confermare alcune novità già “svelate” nel match contro i toscani

Due vittorie e un pareggio in tre giornate: è questo lo score della Juventus in questo inizio di stagione. Tante problematiche, ma anche diversi spunti positivi. La sensazione è che il tecnico bianconero potrebbe bocciare definitivamente Alex Sandro e confermare Gatti nel nuovo undici titolare.

Attenzione anche al ballottaggio sulla fascia sinistra tra Kostic e Cambiaso. L’esterno serbo, nella sfida contro l’Empoli, ha confermato le sue grandi capacità nel cross e nella doppia fase. Occhio, però, all’attuale status di Cambiaso, definito dallo stesso Allegri “il titolare”. Kostic, dal canto suo, proverà a contendere costantemente una maglia all’ex Bologna, e non è escluso che alla lunga il tecnico bianconero possa valutare la parziale bocciatura di Cambiaso in favore dell’ex Francoforte.

Detto questo, occhio anche al punto interrogativo in mezzo al campo. Rabiot e Locatelli, per il momento, sono gli unici certi del posto da titolare, ma le prestazioni altalenanti dell’ex Sassuolo potrebbero spingere Allegri a valutare Fagioli come nuovo regista. Nessuna conferma, ma resta un’ipotesi accreditata in vista del proseguimento della stagione.

Allegri e le nuove strategie tattiche della Juventus

Punto interrogativo anche sulle condizioni fisiche di Pogba. Il centrocampista francese, come noto, ha abbandonato il campo nel finale della sfida tra Empoli-Juventus dopo un fastidio muscolare ai flessori. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma bisognerà capire se il francese sarà a disposizione di Allegri per la sfida della 4^ giornata contro la Lazio.

Situazione complicata e a tratti paradossale. Il tecnico della Juventus ha confermato che Pogba andrà gestito e centellinato. Difficilmente assisteremo alla sua presenza in campo dal primo minuto, non in questa prima parte della stagione. La speranza di Allegri e dei tifosi bianconeri sarà quella di recuperare Pogba al 100% per la seconda parte del campionato.