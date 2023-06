Juventus, Rabiot prolunga e Giuntoli è sempre più vicino: piace un bomber

Il primo passo è stato il rinnovo di Adrien Rabiot, il secondo sarà l’ingaggio di Cristiano Giuntoli: la Juventus ha le idee molto chiare.

La Juventus ha le idee chiare. Bisogna spendere poco sul mercato, andando a prendere profili mirati per il progetto della società bianconera. Il primo passo è stato quello di rinnovare, per un altro anno, il contratto di Adrien Rabiot. Il secondo sarà quello di ingaggiare Cristiano Giuntoli, in attesa dello svincolo da parte di Aurelio De Luarentiis.

La Juventus e Adrien Rabiot continueranno insieme ancora per un altro anno. Il centrocampista ha raggiunto l’accordo con il club. Il comunicato ufficiale: “Adrien rinnova fino al 30 giugno 2024 ed è pronto a vivere ancora emozioni con la maglia bianconera. 177 presenze, 17 gol segnati e tre trofei conquistati (uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana): questo il bottino accumulato fin qui, destinato a essere arricchito ancora”.

“La storia non è finita – si legge ancora – abbiamo ancora strade da percorrere fianco a fianco e siamo pronti a continuare a correre insieme verso i nostri obiettivi. Congratulazioni, Adrien!”. Adesso, il passo successivo è quello di ingaggiare Cristiano Giuntoli. A riferirlo è ‘La Gazzetta dello Sport’.

Juventus ancora avanti con Rabiot, ora tutto puntato su Giuntoli: da Napoli segnali importanti

La Juventus sta quindi procedendo per step. Il primo passo è stato quello fondamentale del rinnovo di Adrien Rabiot. Ottenuto questo, il prossimo passo sarà quello che porterà all’approdo di Cristiano Giuntoli, che deve però prima liberarsi dal Napoli. Il direttore sportivo, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo aver rinunciato ad alcune mensilità e al premio Scudetto per un totale di circa 4 milioni di euro, è vicino alla rescissione consensuale con Aurelio De Laurentiis. La speranza è che ciò avvenga entro il 30 giugno, per iniziare a lavorare insieme già dal 1° luglio.

In casa Juventus si pensa già ai rinforzi che possono arrivare grazie a Giuntoli. Il primo nome della lista sembrerebbe essere quello di Rasmus Hojlund, ma solo se dovesse effettivamente dire addio Dusan Vlahovic, per cui nel frattempo potrebbe partire un’asta tra Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco. La Juve quindi resta in attesa e spera nella riuscita del suo piano.