Una scrivania a Firenze per Batistuta: l’incredibile ipotesi che infiamma la città

A Firenze circola una possibilità inedita e già molto entusiasmante circa il ruolo che potrebbe ricoprire in città Gabriel Omar Batistuta.

Nel contesto di un calcio che vede giocatori di grande talento e alcuni dei quali ancora nel fiore della loro carriera prendere un volo per la ricca Arabia Saudita, è ancora più facile sentire nostalgia per i tempi andati. Le epoche delle icone, del calcio che sposava una causa e la perseguiva fino all’ultima goccia di sudore. Un calcio fatto di appartenenza, di quella parola – “bandiera” – il cui significato sta sbiadendo sempre di più.

Per l’Italia dal punto di vista del valore del giocatori e del loro senso di responsabilità nell’indossare una determinata maglia, gli anni ’90 sono emblematici. Fra i giocatori che facevano a gara per guadagnarsi l’opportunità di giocare in Serie A, c’è chi ci è riuscito con indimenticabile ed elegante profitto: Gabriel Omar Batistuta.

Sebbene abbia vestito i colori anche di Roma e Inter, il suo passaggio nel Belpaese è ricordato sopratutto per quanto abbia contribuito all’affermazione e alla crescita della Fiorentina, attraverso gesta che restano ancora insuperate. A tal punto che, a distanza di decenni, in città c’è ancora chi vanta la maglia gigliata col suo nome in giro per le strade e proprio per la sua interconnessione con il capoluogo toscano spunta una clamorosa opportunità… politica.

Batigol può tornare a Firenze, ma dietro la scrivania: l’ipotesi politica

Non è la prima volta che si spiffera questa indiscrezione, ma stavolta sembra poter avere delle basi più concrete e le dettaglia ‘La Nazione’. Secondo il quotidiano, l’opposizione del centrodestra sarebbe a lavoro per avviare la candidatura a sindaco di Firenze proprio dell’ex calciatore argentino della Fiorentina. Una mossa pensata innanzitutto per avvicinare la gente allo schieramento politico, siccome risulta ancora difficile da conquistare. A Palazzo Vecchio si mantiene estremo riserbo sulla faccenda, anche perché non è così semplice come leggerla.

L’ex attaccante di Reconquista sarebbe stato contattato a inizio luglio. Da lì si sarebbe cominciato a sviluppare il progetto. Ma c’è un grande scoglio da superare, legato alla cittadinanza italiana che il bomber non ha. Al momento ciò impedisce di candidarlo alle prossime elezioni comunali, benché gli avi italiani li abbia. Ci sarebbe quindi il modo per ottenere il riconoscimento di cittadino italiano. Una strategia simile sebbene senza successo era già stata provata dalla stessa coalizione nel 2009, quando si pensò all’ex portierone viola e campione del mondo nell’82, Giovanni Galli.

L’idea di un candidato civico quindi sembra esistere da tempo nella mente del centrodestra e l’appeal di Gabriel Omar Batistuta in tal senso è il migliore per attecchire sulla popolazione del capoluogo. La poltrona della città dovrebbe essere contesta principalmente da Forza Italia e Lega, perciò l’argentino sarebbe l’asso nella manica del partito. I nodi da sciogliere sono tanti, ma Firenze già si emoziona.