Totti alla Roma? Per Mourinho si può fare: l’idea dello Special One

Il tecnico giallorosso pensa all’ex capitano per un ruolo particolare, attenzione alla forte volontà di Totti.

Negli ultimi anni si è fortemente instaurata, specialmente in Italia, la dinamica per cui le società di calcio scelgono di puntare sugli ex calciatori affidandogli compiti dirigenziali.

Puntare sulle bandiere, su uomini che hanno avuto a cuore la squadra per tanti anni, spesso si è rivelata una mossa giusta. È il caso, ad esempio, di Paolo Maldini, che al Milan è riuscito a creare un progetto che in pochi anni ha portato i rossoneri alla vittoria dello scudetto e alla semifinale di Champions League. Negli ultimi mesi, infatti, altre due squadre hanno fortemente valutato, e probabilmente lo stanno ancora facendo, l’ipotesi di ingaggiare ex bandiere.

Per esempio la Juventus, che l’anno scorso ha affrontato diverse beghe societarie, è accompagnata da numerose voci che vedono Alessandro Del Piero tornare in società. Un altro esempio è rappresentato da Francesco Totti, da un po’ di tempo accostato alla Roma con un ruolo manageriale. Lui, il capitano, che dopo il ritiro aveva già ricorperto un ruolo del genere, aveva lasciato la squadra dopo alcune divergenze con la società.

Roma, Mourinho vuole Totti: la motivazione

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma potrebbe diventare, tuttavia, sempre più concreto. A lanciare l’indiscrezione è l’edizione odierna de La Repubblica, che racconta come sia proprio Jose Mourinho a volere il Pupone in squadra.

A quanto pare lo Special One avrebbe individuato in Totti la figura giusta per ricoprire un ruolo ben preciso: quello di dirigente intermediario per le questioni arbitrali. L’ultimo turno di campionato si è concluso con Mourinho che non ha voluto parlare ai microfoni dei giornalisti per analizzare il match, perso contro il Milan.

Una scelta che in passato è già stata presa da Mourinho e che, in questo modo, verrebbe evitata grazie all’intervento di Totti. L’ex capitano giallorosso, infatti, avrebbe il compito di intervenire per commentare la partita da un punto di vista arbitrale al posto di Mourinho.

Occhio, però, perchè Totti qualche mese fa aveva già espresso la volontà di tornare alla Roma per proseguire un percorso iniziato ormai più di vent’anni fa. Secondo La Repubblica, tuttavia, vorrebbe ricoprire un ruolo di maggior rilievo all’interno della società e potrebbe quindi non accettare la proposta di Jose Mourinho.

Certo è che tra Totti e la Roma non è mai sparito un certo feeling. Attenzione ai prossimi mesi perchè potrebbe concretizzarsi l’idea del tecnico portoghese.