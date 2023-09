Italia, il primo 4-3-3 tricolore di Luciano Spalletti: la probabile formazione a Skopje

Macedonia del Nord-Italia sarà la prima gara di Luciano Spalletti da Ct dell’Azzurra: la probabile formazione che scenderà in campo a Skopje.

Il destino ha voluto che contro la squadra che amarezze ne ha date all’Italia si misuri Luciano Spalletti per la prima volta da commissario tecnico della Nazionale azzurra. Questo sabato sera la formazione tricolore sarà in campo a Skopje per sfidare la Macedonia del Nord nella gara di qualificazione ai prossimi Europei.

Intervenuto in conferenza stampa, l’ex allenatore del Napoli campione d’Italia ha mandato un messaggio chiaro e fiducioso rispetto a come comportarsi in campo: “Abbiamo calciatori forti e tutto ciò che serve per fare un buon calcio”. Nessun indugio e nessun dubbio sulla tenuta dei suoi né sulla loro preparazione. Bisognerà soltanto mantenere alta l’attenzione e quindi anche la tensione. Nonché ritrovare l’orgoglio.

Il tecnico ha richiesto un’Italia che renda fieri i propri tifosi, a partire da lui che si emozionerà “quando sentirà l’inno”. Subito dopo gli inni, sarà la volta del fischio d’inizio e, fedele alle sue idee calcistiche, in settimana a Coverciano mister Spalletti ha provato il 4-3-3.

Macedonia del Nord-Italia, la probabile formazione che schiererà il Ct Spalletti

Ma chi formerà la squadra? Gli 11 da schierare in campo sembrano più o meno definiti, con dei pilastri da cui ripartire. Per ciò che concerne le retrovie indubbiamente fra i pali ci sarà Gigio Donnarumma, che governerà lo schieramento a quattro davanti a sé. Sulle fasce il luogotenente di fiducia, Giovanni Di Lorenzo e dall’altra parte l’interista instancabile, Federico Dimarco. I centrali, salvo sorprese, dovrebbero essere Alessandro Bastoni e Gianluca Mancini.

A centrocampo ha dato forfait Lorenzo Pellegrini a causa di un fastidio all’adduttore, che ha colpito anche lo juventino Federico Chiesa. Dopo i necessari esami strumentali con lo staff medico della Nazionale, per precauzione i due sono stati mandati a casa per riprendersi, e ciò ha comportato alcuni cambi nelle strategie del commissario tecnico.

Nicolò Barella a destra e Sandro Tonali a sinistra saranno le due colonne portanti della mediana e con loro Bryan Cristante a dettare le geometrie. Al laziale Mattia Zaccagni toccherà quasi sicuramente il posto in attacco che sarebbe stato di Chiesa. Il tridente sarà poi completato da Matteo Politano in straordinaria forma. I due saranno gli esterni alti e la punta sarà il nuovo capitano, Ciro Immobile. Possibile spazio a partita in corso per Giacomo Raspadori, ma le danze le aprirà il bomber di Torre Annunziata.

La probabile formazione:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. All.: Spalletti