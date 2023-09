Roma, infortunio Mancini: altro allarme per Mourinho

L’infortunio di Mancini potrebbe complicare i piani difensivi di Mourinho in vista della prossima 4^ giornata di campionato contro l’Empoli. Suona l’allarme in casa giallorossa

Non c’è pace per Mourinho e per la Roma. Di fatto, nella sfida tra Macedonia-Italia, Mancini ha accusato un fastidio muscolare al flessore. Il centrale giallorosso è stato costretto ad abbandonare il campo al 57′. Difficilmente l’ex Atalanta sarà a disposizione di Mourinho per la sfida della 4^ giornata tra Roma-Empoli.

Il tecnico portoghese correrà ai ripari con il passaggio di Celik o Llorente sul centro-destra, e affidando il centro-sinistra a N’Dicka, nuovo acquisto capitolino, ancora a secco di presenze dopo tre partite. Sono attese novità sulle condizioni di Mancini già a partire dalle prossime ore.

Qualora gli esami strumentali dovessero evidenziare una lesione, Mancini potrebbe stare fuori per circa due-tre settimane. In caso contrario, invece, non è escluso un recupero lampo già in vista del match contro l’Empoli di Zanetti. Da monitorare anche le situazioni legate agli infortuni di Dybala, Pellegrini, Aouar e Renato Sanches.

Infortunio Mancini, la situazione dall’infermeria

Non solo Mancini, occhio anche alle condizioni degli altri acciaccati. Come confermato nelle ultime ore, Dybala ha ripreso ad allenarsi in gruppo e ha smaltito completamente il problema muscolare accusato nei giorni scorsi. La Joya dovrebbe partire titolare nella sfida contro l’Empoli. L’argentino affiancherà Lukaku al centro dell’attacco giallorosso.

Ottime sensazione anche sul fronte Aouar. Il centrocampista algerino ha lavorato a Trigoria in maniera differenziata, ma cresce l’ottimismo per il suo immediato recupero per la sfida contro l’Empoli. L’ex Lione, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe partire dalla panchina. Per quel che riguarda Pellegrini, invece, non trapela particolare ottimismo. Il capitano della Roma non ha preso parte alla sfida tra Macedonia-Italia a causa di un fastidio muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nel corso dei prossimi giorni. Cauto ottimismo per Renato Sanches: l’ex PSG, dopo la recente lesione muscolare, potrebbe tornare tra i convocati già dall’imminente impegno giallorosso contro l’Empoli. Nella peggiore delle ipotesi, Mourinho potrà contare sul portoghese in vista della 5^ giornata di Serie A.