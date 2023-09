Roma, i tre problemi di Mourinho: c’è anche Dybala

Inizio di stagione decisamente negativo, e Roma obbligata al cambio di marcia già a partire dalla prossima 4^ giornata di campionato. Mourinho dovrà fare i conti con tre problemi principali

Un solo punto in tre partite: la Roma sarà chiamata all’immediato cambio di marcia già dalla prossima 4^ giornata di Serie A. Mourinho dovrà risolvere (principalmente) almeno tre problemi. Indice puntato sul rendimento di Rui Patricio. Il portiere portoghese, autore di un inizio di stagione negativo, dovrà invertire la rotta per evitare di perdere il posto da titolare.

Un problema da risolvere nell’immediato, soprattutto per la sicurezza e i meccanismi difensivi. Non solo: Mourinho dovrà cercare di inserire N’Dicka nel contesto tattico difensivo. Il neo difensore capitolino continua a non trovare spazio, e le perplessità dei tifosi giallorossi iniziano a intensificarsi.

Perchè N’Dicka non gioca titolare? Proviamo a rispondere e fare il quadro della situazione. Il nuovo difensore della Roma, non ancora al meglio fisicamente, avrà bisogno di tempo per studiare il nuovo modulo di Mourinho e creare la giusta alchimia con i compagni di reparto. Forse scendere subito in campo è la giusta risposta a questa problematica? Non ci resta che aspettare il 4° turno di campionato per capire se le gerarchie difensive cambieranno.

Roma, tra i problemi di Mourinho c’è anche Dybala

Rui Patricio, N’Dicka, ma attenzione anche alla situazione legata ai continui problemi fisici di Dybala. L’argentino, nuovamente fermo ai box per un lieve fastidio muscolare (escluse lesioni), è stato costretto a saltare la sfida della 3^ giornata contro il Milan. Una problematica costante che continua a complicare i piani di Mourinho.

La Roma con o senza Dybala cambia radicalmente il suo rendimento, e il fatto di dover fare a meno della Joya in diverse circostanze starebbe complicando i piani di Mourinho già dalla scorsa stagione. L’arrivo di Lukaku, da questo punto di vista, potrebbe dividere il peso della qualità offensiva anche sulle spalle del belga. Un nuovo scenario che consentirebbe a Mourinho di vivere “più serenamente” le continue assenze di Dybala.