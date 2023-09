Roma, le nuove gerarchie di Mourinho: ora cambia tutto

Quali saranno le gerarchie di Mourinho in difesa e a centrocampo? Occhio ai tanti ballottaggi e ai possibili colpi di scena nel corso della stagione.

Nuovi acquisti, conferme e nuovo assetto tattico da registrare e collaudare nel corso della stagione. Un solo punto in tre partite per la Roma di Mourinho. Suona l’allarme in casa giallorossa, ma il tecnico portoghese è già pronto a invertire la rotta puntando forte su un’immediata rinascita.

Nessuna svolta tattica. Mourinho si affiderà ancora al nuovo 3-5-2, il quale potrebbe assumere i connotati del solito 3-4-2-1 in fase di possesso. Attenzione, però, alla fitta concorrenza in difesa e a centrocampo. Llorente contenderà una maglia da titolare a N’Dicka, quest’ultimo arrivato nei mesi scorsi, e ancora a secco di presenze nelle prime tre partite (complice un leggero infortunio).

Attenzione anche alla corsia di destra. Kristensen parte favorito su Celik e Karsdorp, ma non sono esclusi ballottaggi serrati anche in questa circostanza. Solito testa a testa tra Spinazzola e Zalewski per il ruolo di esterno sinistro.

I veri dubbi e perplessità, però, saranno focalizzati sulle scelte a centrocampo. Cristante, per il momento, rappresenta l’unica pedina imprescindibile nello scacchiere giallorosso. L’ex Atalanta vestirà i panni di regista, mentre Pellegrini agirà da mezz’ala sinistra. Il capitano giallorosso non dovrebbe rischiare il posto da titolare, ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche.

Roma, le gerarchie di Mourinho e la duttilità di Aouar

Completando il discorso sul centrocampo, Cristante e Pellegrini, salvo clamorosi colpi di scena, rappresenteranno l’ossatura della linea mediana. Aouar, Paredes e Renato Sanches, invece, si giocheranno una maglia da titolare per il ruolo di mezz’ala destra. Aouar, per il momento, a prescindere dal recente ko muscolare, resta in vantaggio sull’argentino e il portoghese.

Tuttavia, l’ex Lione potrebbe agire anche da trequartista/seconda punta come prima alternativa a Dybala. Paredes, dal canto suo, oltre a giocarsi una maglia da titolare per il ruolo di mezz’ala, rappresenterà anche la prima alternativa in cabina di regia a Cristante. Renato Sanches, per il momento, complice l’infortunio, dovrà cercare di scalare le gerarchie. Il portoghese potrebbe rappresentare una valida alternativa sia per il ruolo di mezz’ala destra, sia per il ruolo di mezz’ala sinistra. Bove, in questo caso, potrebbe faticare a ritagliarsi un ruolo da protagonista, ma non sono escluse potenziali svolte.