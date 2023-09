Juventus-Lazio, poker di ballottaggi per Allegri: la verità su Chiesa

Dubbi e ballottaggi: Allegri si prepara alla sfida tra Juventus-Lazio con alcuni punti interrogativi in ogni settore del campo. Da valutare le condizioni di Chiesa, il quale potrebbe tornare subito a disposizione del tecnico bianconero

Quale sarà la formazione della Juventus in vista della sfida contro la Lazio della 4^ giornata di Serie A? Allegri dovrà sciogliere il primo dubbio legato al ballottaggio tra Alex Sandro e Gatti. L’ex Frosinone resta in leggero vantaggio sul brasiliano, ma attenzione ai leggeri problemi fisici del numero 4 bianconeri, i quali potrebbero ribaltare nuovamente le gerarchie in favore dell’ex Porto.

Detto questo, scongiurate lesioni per Pogba. Il centrocampista francese potrebbe ritornare subito tra i convocati per la sfida contro i biancocelesti, ma partirà sicuramente dalla panchina. Ballottaggio serrato tra Fagioli e Miretti per il ruolo di mezz’ala destra, mentre a sinistra sarà confermato Rabiot con Locatelli nella solita posizione di regista.

Infine, attenzione anche alla coppia d’attacco. Punto interrogativo sulle condizioni di Chiesa. Escluse lesioni, ma lo staff medico bianconero potrebbe stoppare l’esterno offensivo per il match contro la Lazio. Tuttavia trapela ottimismo per l’immediato recupero, anche se difficilmente Allegri consegnare all’ex Fiorentina una maglia da titolare. Spazio, quindi, al ballottaggio offensivo tra Milik e Kean.

Juventus-Lazio, quattro ballottaggi per Allegri

Chiesa proverà a recuperare al 100%, ma non ci sarà nessuna corsa contro il tempo e nessuna particolare forzatura. Se l’ex Fiorentina riuscirà a raggiungere il top della forma potrebbe candidarsi comunque a una maglia da titolare, in caso contrario, come detto, si aprirà al ballottaggio tra Milik e Kean, con il polacco favorito sul centravanti in maglia numero 18.

Infine, solito dubbio sulla fascia sinistra con Cambiaso favorito su Kostic. Allegri scioglierà le riserve dopo i prossimi allenamenti, ma la sensazione è che l’ex Bologna, per il momento, resti in netto vantaggio sull’esterno serbo. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Lazio, match valido per la 4^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli/Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso/Kostic; Milik/Kean, Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi/Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni