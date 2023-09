Verso Juventus-Lazio: Allegri prepara la doppia sorpresa

Juventus-Lazio rappresenterà il primo banco di prova stagionale della Juventus. Dopo le due vittorie e un pareggio, conquistati nelle prime tre giornate, gli uomini di Allegri saranno chiamati alla prova del nove contro la compagine biancoceleste

Piede sull’acceleratore e voglia di confermare l’ottimo inizio di campionato. La Juventus si prepara a ospitare la Lazio all’Allianz Stadium, match valido per la 4^ giornata di Serie. Allegri, come confermato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria, potrebbe fare a meno di Chiesa. L’esterno offensivo bianconero ha evidenziato un problema muscolare durante gli impegni con la Nazionale.

L’ex Fiorentina, come noto, salterà la doppia sfida degli azzurri e farà ritorno a Torino per sottoporsi agli esami strumentali presso il JMedical. Preoccupazione e cauto ottimismo. Lo staff bianconero incrocerà le dita per scongiurare possibili lesioni, verdetto che potrebbe stoppare per Chiesa per circa 15-20 giorni.

Qualora gli esami dovessero escludere lesioni, Chiesa resterebbe comunque a forte rischio per la sfida della 4^ giornata contro la Lazio, match in programma sabato 16 settembre alle ore 15:00. Nella migliore delle ipotesi, infatti, l’ex Fiorentina potrebbe partire dalla panchina. Chi sostituirà il numero 7 bianconero? Milik si candida a un ruolo da titolare, ma attenzione anche alla forte concorrenza di Kean.

Juventus-Lazio, Milik e Gatti dal primo minuto?

In vista del match contro la Lazio, Allegri potrebbe decidere di rispolverare Milik dal primo minuto e bocciare nuovamente Alex Sandro in favore di Gatti. Una doppia sorpresa che potrebbe trovare conferme già nel corso dei prossimi giorni. Il tecnico bianconero avrà modo di sciogliere dubbi e riserve dopo l’esito degli esami di Chiesa.

Da valutare anche le condizioni di Gatti, il quale ha evidenziato alcune problematiche fisiche dopo la fine della 3^ giornata. L’ex Frosinone, però, è pronto a rispondere presente in vista della sfida contro la Lazio. Dubbi e perplessità: Allegri sarà chiamato a valutare attentamente il da farsi. Gatti si candida a confermare la sua titolarità al posto di Alex Sandro; Milik, invece, parte favorito su Kean per sostituire Chiesa al fianco di Vlahovic. Ecco la probabile formazione della Juventus contro la Lazio:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli/Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso/Kostic; Milik/Kean, Vlahovic.