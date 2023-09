Fiorentina, Beltran o Nzola: Italiano ha scelto il centravanti titolare

Beltran o Nzola, chi sarà il centravanti titolare della Fiorentina in vista del proseguimento della stagione? Italiano sembrerebbe aver già deciso, ma attenzione al possibile ballottaggio

L’arrivo di Nzola e Beltran ha totalmente rivoluzionato l’attacco della Fiorentina. Italiano potrà contare su due centravanti di grande spessore, ma totalmente diversi tra di loro. Difficilmente il tecnico deciderà di schierarli contemporaneamente, salvo in alcune situazione di svantaggio con potenziale arrembaggio viola.

Detto questo, la sensazione è che, per il momento, Nzola parta in leggero vantaggio sull’ex centravanti del River Plate. L’ex Spezia, a differenza del neo acquisto viola, conosce già alla perfezione il campionato di Serie A, e la sensazione è che potrebbe confermare ciò che di buono ha mostrato con la maglia della compagine ligure.

Occhio, però, ai progressi e al processo di crescita da parte dell’attaccante argentino, pronto a scalare le gerarchie per contendere costantemente una maglia da titolare all’ex Trapani e Spezia. Italiano potrebbe promuovere Nzola come titolare in campionato, dando spazio a Beltran in Conference League. Stessa gestione di Cabral-Jovic in relazione alla passata stagione.

Nzola o Beltran: caratteristiche e differenze

Come accennato, Nzola e Beltran sono due centravanti totalmente differenti. Il primo ama attaccare la profondità e possiamo descriverlo come un vero e autentico bomber d’area di rigore. Il secondo, invece, ama spaziare anche sulla trequarti, e a differenza di Nzola, ha una maggiore predisposizione nel dialogo sulla trequarti e nel fraseggio stretto.

Nzola, per il momento, assicura maggiore continuità dal punto di vista realizzativo. Beltran, dal suo punto di vista, dovrà migliorare proprio in zona gol per candidarsi concretamente a un ruolo da centravanti titolare in vista del proseguimento della stagione. Qualità, tecnica, ottimo lavoro di raccordo tra attacco e centrocampo, ma Italiano deciderà di affidargli una maglia da titolare solamente di fronte a uno step di crescita dal punto di vista dei gol. Rapportando il discorso a delle percentuali, dunque, possiamo affermare che il ballottaggio offensivo tra i due attaccanti, per il momento, pende in favore di Nzola con un 55% contro il 45% dell’ex River Plate.