La seconda Italia di Spalletti è (quasi) quella giusta: 2-1 all’Ucraina a San Siro, Frattesi goleador

È arrivata la prima vittoria per Luciano Spalletti da Ct della Nazionale: a San Siro l’Italia batte 2-1 l’Ucraina con doppietta di Frattesi ed è seconda nel girone di Qualificazioni a EURO2024.

In giacca e cravatta, Luciano Spalletti ma anche la sua Italia in occasione della sfida contro l’Ucraina, valida per le Qualificazioni a EURO2024. Eh già, con il nodo ben fatto al collo perché la formazione azzurra va da professore alla lavagna e ci scrive i primi segni della filosofia di Spalletti. S’intuisce sin dal fischio d’inizio della sfida, quando ben otto uomini azzurri si dispongono sulla linea di metà campo, in attesa di cominciare l’azione. All’arrembaggio. E stavolta anche con una convinzione che frullava nella mente del Ct fin dai primi giorni a Coverciano: Jack Raspadori da centravanti. È così che si sente il giocatore del Napoli. E il tecnico di Certaldo, che l’ha allenato fino a pochi mesi fa nel club azzurro, lo sa bene. Quindi, gli affida la responsabilità della 10 e lo mette laddove di solito capitan Immobile.

Nelle sue scelte di formazione, Luciano Spalletti conferma l’affidabile 4-3-3 con Gigio Donnarumma con la fascia al braccio e sotto i fischi (già messi in conto da parte dei tifosi del Milan) di San Siro, l’unico palcoscenico possibile per un’opera di teatro che sembra finalmente avere l’inizio tanto atteso. In difesa confermati Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce, mentre i due centrali sono Scalvini e Bastoni. A centrocampo Locatelli conta con Frattesi e Barella ai lati. Zaniolo e Zaccagni sono gli esterni offensivi a supporto di Raspadori.

Il copione della serata ha un nome e cognome e risponde a quello di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter in prestito dal Sassuolo è l’autore della doppietta, di cui il secondo gol passato al controllo del VAR, la quale virtualmente chiude il match nel secondo tempo. Preoccupa la rete sul finale del PT di Yarmolenko. L’ucraino sorprende Donnarumma, ma nel corso dei restanti 45′ la prima doppietta italiana di Frattesi è un sigillo insuperabile.

L’Italia c’è ed è di Spalletti: battuta l’Ucraina verso EURO2024

Con questa vittoria l’Italia raggiunge – con una partita disputata in meno – proprio l’Ucraina al secondo posto nel girone di qualificazione. Entrambe le Nazionali sono a quota 7 punti come la Macedonia del Nord. L’Inghilterra è prima con 13 punti, mentre Malta è il fanalino di coda con 0 punti conquistati. La qualificazione quindi è ancora tutta da conquistare, ma sicuramente da questo momento la Nazionale di Spalletti potrà affrontare il cammino leggermente più serena e concentrarsi sul lavoro da svolgere.

Comincia a piacere e convincere la giovane Italia di Luciano Spalletti, anche dallo stesso punto di vista anagrafico. Resta l’amaro per aver capitalizzato meno occasioni di quelle prodotte e quindi aver trasferito in qualche frangente la sensazione di fragilità. Tuttavia, è da premiare la scelta del Ct di dare a Raspadori l’occasione da centravanti. Il giocatore del Napoli si dimostra capace di essere il collante e l’ideatore di molti movimenti pericolosi verso la metà campo rivale. L’altruismo delle giocate avvantaggia i compagni. Ma c’è ancora strada da percorrere dal punto di vista della finalizzazione per poter definire l’ex Sassuolo, un finalizzatore ineccepibile.

Da sottolineare in difesa anche l’ottima scelta di dare spazio all’atlantino Scalvini, che sopratutto nella prima mezz’ora del match impressiona per precisione, sebbene ci sia ancora da migliorare in fase di aggressione. Proprio 30′ sono quelli che nel totale si possano definire continui nei quali l‘Italia pare aver risposto appieno alle idee di gioco di mister Spalletti. Nell’economia dei 90′ possono risultare pochi, ma è appena la seconda del mister di Certaldo da Ct e continuando su questa strada non possono che arrivare sempre nuove conforme: l’opera è appena iniziata.