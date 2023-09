Fantacalcio, da Lovric a Baldanzi: i 5 giocatori pronti a riscattarsi

La Serie A sta per tornare. Occhio a questi 5 giocatori: sono pronti ad esplodere dopo un un avvio di stagione in salita.

Archiviata la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Il programma della quarta giornata verrà aperto sabato alle ore 15 da Juventus-Lazio a cui farà seguito, alle 18, Inter-Milan. In questo articolo andiamo ad analizzare la situazione di 5 giocatori che, dopo un avvio di stagione sottotono o comunque non del tutto brillante, possono ricominciare a fornire bonus da un momento all’altro. Giocatori che vedono regolarmente la porta avversaria o particolarmente abili in fase di realizzazione. Chi sono? Andiamolo a scoprire.

Iniziamo da Sandi Lovric, schierato sempre titolare nelle prime tre partite disputate dall’Udinese senza però riuscire a regalare alcun tipo di gioia ad Andrea Sottil e ai fantallenatori. Parliamo però di un centrocampista dinamico capace, nella scorsa stagione, di mettere a referto ben 5 gol e 6 assist. Quella contro il Cagliari può rappresentare la gara della svolta per il 25enne austriaco: dategli fiducia. La difesa rossoblù può avere più di un problema nel contenere le sue incursioni.

Proseguiamo con Eljif Elmas, poco impiegato finora da Rudi Garcia: appena 21 minuti tra Frosinone e Sassuolo, con il tecnico che ha poi preferito non impiegarlo nella sfida contro la Lazio. Il macedone, grande protagonista in nazionale nei giorni scorsi, freme dalla voglia di tornare sotto i riflettori. Allo stadio “Marassi” partirà ancora una volta dalla panchina ma l’assenza di Matteo Politano potrebbe agevolare la sua rinascita.

Solo un passaggio vincente finora per Armand Laurienté, nell’ultima annata più volte determinante per le sorti del Sassuolo ed ormai diventato una colonna portante nello schieramento tattico neroverde. Il suo impatto in Serie A è stato eccellente (7 reti e 8 assist in 27 apparizioni), ora deve soltanto recuperare la forma migliore: la prestazione offerta nel corso del match vinto ai danni del Verona è stata incoraggiante, è il momento di puntare forte su di lui.

Fantacalcio, i 5 giocatori pronti ad esplodere: puntate su di loro nella 4 giornata

La lista contiene pure il nome di Patrick Ciurria, fermo ad appena un assist. Raffaele Palladino, in ogni caso, lo considera il padrone assoluto nella fascia destra ed anche nella gara casalinga contro il Lecce lo manderà in campo dal primo minuto. Il dinamismo è quello dell’ultima annata (conclusa con 6 centri ed altrettanti assist), deve soltanto aggiustare la mira: ha il bonus in canna.

Chiudiamo con Tommaso Baldanzi, ancora a secco nonostante il constante impiego da parte di Paolo Zanetti. L’Empoli è partito male, andando incontro a 3 ko consecutivi, e si aggrapperà al talento del classe 2003 per risalire ed abbandonare l’ultimo posto in classifica. Il calendario propone la sfida sul campo della Roma: la retroguardia giallorossa, con tutta probabilità, sarà priva di Gianluca Mancini e Chris Smalling non sembra essere al top della condizione. Mandatelo in campo: la sorpresa è dietro l’angolo.