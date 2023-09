Milan: Giroud e Kalulu, chi recupera in vista del derby

Giroud e Kalulu: doppio allarme per Pioli in vista della super sfida della 4^ giornata di campionato contro l’Inter. Ecco chi recupererà il tecnico rossonero in vista del derby

Non trapelano buone notizie dall’infermeria rossonera, soprattutto per quel che riguarda il possibile recupero di Kalulu in vista del derby. Il centrale rossonero ha accusato un problema muscolare nei giorni scorsi, e non sarà a disposizione di Pioli per il match contro i nerazzurri. Complice anche la squalificata di Tomori, il tecnico rossonero dovrà affidarsi alla coppia Thiaw-Kjaer.

Nessuna possibilità di recupero per Kalulu: il centrale difensivo rossonero lavorerà a parte per cercare di tornare a disposizione per la 5^ giornata di campionato. Non è escluso che Kalulu possa recuperare direttamente per il match della 6^ o 7^ giornata. Le sue condizioni verranno monitorate con calma nel corso delle prossime settimane, ma suona l’allarme in casa Milan.

Cresce l’ottimismo intorno a Giroud. L’attaccante francese, dopo aver accusato un problema alla caviglia in Nazionale, sembrerebbe aver smaltito l’acciacco fisico. Come confermato dallo stesso Giroud, crescono le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto contro i cugini nerazzurri. Qualora l’ex Chelsea e Arsenal non dovesse recuperare, Pioli potrebbe affidare il peso dell’attacco rossonero a uno tra Jovic e Okafor.

Giroud e Kalulu, infortuni e ballottaggi in casa Milan

Analizzata la situazione infortuni, occhio anche al capitolo ballottaggi. Pioli dovrà fare i conti con la staffetta Pulisic-Chukwueze, con il primo in netto vantaggio sul secondo. L’esterno offensivo americano, dopo un ottimo avvio di stagione, resta decisamente favorito sull’ex Villareal.

Per quel che riguarda Chukwueze, però, Pioli potrebbe decidere di affidarsi alla sua imprevedibilità nel corso della ripresa. Occhio, quindi, alla staffetta tra i due esterni rossoneri, la quale potrebbe ripetersi e prolungarsi per tutta la durata della stagione. Di seguito le probabili formazioni di Inter-Milan, sfida valida per la 4^ giornata di Serie A:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian/Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Frattesi, Dimarco; Thuram/Arnautovic, Lautaro Martinez

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud/Okafor/Jovic, Leao