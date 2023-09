Verso Inter-Milan, le ultimissime su Pavard e Giroud

La supersfida tra Inter-Milan è già pronta a entrare nel vivo. Occhio alle ultimissime novità in attesa di capire anche chi riuscirà a recuperare dai leggeri acciacchi fisici. Da valutare le condizioni di Giroud

Nessun particolare allarme per Pioli, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, potrà contare sul recupero di Giroud. L’attaccante francese, dopo il problema alla caviglia rimediato nel recente impegno con la Francia, sarà regolarmente a disposizione in occasione del derby. Le sue condizioni saranno valutate con calma nei prossimi giorni, ma trapela totale ottimismo. In caso di forfait, Pioli si affiderà a uno tra Okafor e Jovic, con lo svizzero in leggero vantaggio sull’ex Fiorentina.

Non destano alcune tipo di preoccupazione le condizioni di Maignan e Theo Hernandez. I due francesi, di fatto, non hanno preso parte all’ultimo allenamento con la Francia. Sedute in palestra per il portiere rossonero, riposo per il francese. Niente di allarmante: tutto concordato per Maignan, solo una botta per Theo Hernandez. I due rossoneri saranno regolarmente a disposizione per il derby contro l’Inter.

Per quel che riguarda il ballottaggio tra Pulisic e Chukwueze, l’esterno americano resta in netto vantaggio sull’ex Villareal. L’esterno offensivo nigeriano, però, potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa con 20-30 minuti di minutaggio.

Inter-Milan, Pavard supera Darmian?

Analizzata la situazione in casa Milan, occhio anche alle novità di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro potrebbe affidarsi subito a Pavard. L’ex Bayern Monaco dovrebbe esordire dal primo minuto proprio nel derby contro l’Inter. Tuttavia non è escluso che Inzaghi possa confermare Darmian (già rodato e pronto) per evitare potenziali problematiche proprio in una sfida così importante.

La sensazione, però, è che Pavard potrebbe bagnare il suo esordio in nerazzurro (anche a gara in corso) già contro il Milan, per poi diventare titolare in pianta stabile a partire dalla prossima 5^ giornata di campionato. Per quel che riguarda l’attacco, Thuram resta favorito su Arnautovic. L’attaccante austriaco dovrebbe trovare spazio nella seconda parte di gara. Mkhitaryan, invece, sarà preferito ancora una volta a Frattesi. Le probabili formazioni di Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian/Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Frattesi, Dimarco; Thuram/Arnautovic, Lautaro Martinez

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kalulu/Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud/Okafor/Jovic, Leao