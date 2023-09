Balotelli riparte dall’Adana Demirspor: è ufficiale

Mario Balotelli ha firmato un nuovo contratto con l’Adana Demirspor, è ufficiale: si tratta di un ritorno in Turchia

La carriera di Mario Balotelli prosegue e assume contorni sempre più particolari. L’attaccante italiano ha lasciato il Sion dopo aver rescisso il contratto. Era arrivata la rottura totale con il club svizzero, certificata dal fatto che SuperMario si stava allenando da solo e ufficializzata dal presidente Christian Constantin: “Con Mario si è risolto tutto in modo cortese”. Insomma, l’ennesimo capitolo di una storia che poteva andare diversamente, una frase tipica quando si tratta di Balotelli e delle sue squadre.

Quel che è chiaro, però, è che Balotelli non ha la minima intenzione di mollare e vuole trovare la dimensione giusta altrove. Si era parlato di un possibile ritorno in Serie A, ma appare complicato che un club voglia caricarsi di quella che sembra più una responsabilità che un semplice acquisto. Ma c’è chi crede ancora in lui ed è l’Adana Demirspor, club turco che ha avuto tra le sue fila SuperMario per una stagione nel 2021/2022: lo score è importante, 19 gol e 6 assist tra campionato e coppa nazionale in 33 presenze e 2.178′ giocati. L’esperienza in Turchia per Balotelli è stata positiva e la voglia di ripetersi è tanta.

Adesso è ufficiale: Balotelli all’Adana Demirspor

L’Adana Demirspor ha ufficializzato l’ingaggio a parametro zero di Mario Balotelli. Un acquisto importante per la squadra turca, che ha collezionato 5 punti nelle prime 3 giornate e occupa il decimo posto in classifica. SuperMario ha firmato un contratto annuale fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva. Chiaramente, molto dipenderà dal rendimento e dalla sua voglia di essere ancora un attaccante in grado di fare la differenza. All’Adana hanno un buon ricordo di lui per i tanti gol segnati e sperano che possa ripetersi.

Non resta che aspettare per capire quale sarà il percorso turco 2.0 di Balotelli. La sua carriera negli ultimi anni ha assunto una forma molto poco lineare, con continui cambi di maglia, rescissioni e rotture con l’ambiente. Anche i problemi fisici gli hanno impedito di esprimersi ad alti livelli, ma è chiaro che il particolare carattere di Balo abbia avuto una parte importante nel modo in cui sono finite le sue avventure. L’Adana proverà a tirare fuori il meglio da lui, in un campionato in cui giocano attaccanti comunque ancora di rilievo come Icardi, Mertens e Dzeko.