Serie A insieme a Socios a Token 2049: presente anche Del Piero

La Serie A torna in campo dopo la sosta per le Nazionali. Intanto la federazione partecipa ad un’importante manifestazione.

Torna finalmente la serie A! La quarta giornata di campionato presenta match come Juve-Lazio e soprattutto il tanto atteso derby di Milano. Inter e Milan si presenteranno in una cornice di pubblico spettacolare in uno dei match più seguiti al mondo. Ma intanto la lega serie A presenzia anche ad un altro importante evento.

E’ di queste ore la notizia che la Lega Serie A è attualmente a Singapore insieme a Socios.com per vivere Token 2049, la più grande manifestazione relativa al mondo blockchain del pianeta. Nel corso dell’evento, con oltre 12000 persone presenti sugli spalti, Socios.com ha raccontato l’interessante iniziativa realizzata insieme ai vertici del nostro campionato. E ovvero: i palloni di determinate partite, dopo ogni goal, vengono selezionati e consegnati dagli arbitri; poi questi vengono resi disponibili per i collezionisti come ‘Fan Engagement’ sulla piattaforma Socios.com.

Un’iniziativa nuova e che ha riscosso tanto successo negli ultimi mesi. Tra l’altro hanno presenziato a questo evento il numero uno di Chilis e Socios Alexander Dreyfus e la leggenda del mondo del calcio Alessandro Del Piero. Questi e non solo visto che all’evento ha partecipato anche il direttore marketing e commerciale della Serie A, Michele Ciccarese.

Serie A, continua lo sviluppo del brand

La federazione italiana continua il suo percorso di sviluppo del brand, una crescita che stiamo notando in tutto il mondo. Ciccarese ha rilasciato interessanti dichiarazioni parlando di questo evento: “Abbiamo presentato a un evento come Token 2049 qui a Singapore come noi siamo stati i primi a fare questo evento”. Ciccarese ha poi proseguito: “Tutto ciò è un segno di come il calcio italiano voglia essere al passo con i tempi e delle innovazione tecnologiche che aiutano gli oltre 500 milioni di persone che ci seguono”.

Anche Dreyfus ha proseguito rilanciando: “L’iniziativa ‘Own The Ball, Own the moment’ portata avanti da Socios e dalla Lega Serie A dimostra come le blockchain possano offrire delle applicazioni reali e modulabili per il mondo dello sport“. Prosegue la crescita del mondo del calcio in tutto ciò e la Lega lavora di pari passo con i token e il mondo Blockchain.