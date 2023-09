Mourinho: “Lukaku? Ha bisogno di sentirsi amato. All’Inter non hanno motivo di essere arrabbiati”

Dopo il grande successo di questa sera dell’Olimpico per 7-0 della sua Roma contro l’Empoli, José Mourinho ha rilasciato alcune parole su Romelu Lukaku.

Dopo un inizio di campionato davvero traumatico, considerando il solo punto rimediato nelle prime tre giornate della Serie A di quest’anno, la Roma di José Mourinho ha ottenuto finalmente il primo successo della sua stagione. I capitolini, infatti, hanno battuto questa sera allo Stadio Olimpico l’Empoli di Paolo Zanetti con un roboante 7-0.

A dare il via al festival del gol giallorosso ci ha pensato, ovviamente, Paulo Dybala. L’argentino, infatti, ha subito realizzato il calcio di rigore fischiato dal direttore di gara Sacchi per un evidente fallo di mano di Walukiewicz. Il raddoppio è poi arrivato con il primo gol italiano di Renato Sanches.

La Roma ha poi preso il largo con l’autogol di Grassi, il secondo gol di Paulo Dybala e le reti di Lukaku (la sua prima in giallorosso), Byran Cristante e Gianluca Mancini. Ovviamente, al netto dei due gol siglati dalla ‘Joya’, il sigillo più importante di questa sera è sicuramente quello del centravanti belga. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle importanti dichiarazioni da parte dello stesso José Mourinho.

Roma, José Mourinho su Romelu Lukaku: “Ha subito capito che la squadra ha bisogno di uno come lui”

Il tecnico portoghese, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti rilasciato queste parole su Romelu Lukaku: “Come l’ho trovato mentalmente? Felice. Ha bisogno di sentirsi amato. Ha subito capito che la squadra ha bisogno di uno come lui. All’Inter non hanno motivo per essere arrabbiati, visto che hanno il derby contro il Milan per 5-1. Questa sera devono essere felici per il loro ex allenatore”.

José Mourinho ha poi continuato il suo intervento: “Romelu Lukaku, da quando è arrivato, ha pensato sempre al team e se riesce a fare goal esce dal campo più felice. Dobbiamo cercare di imparare a giocare con lui, anche se abbiamo bisogno di tempo. Risultato roboante di questa sera? Abbiamo giocato bene, ma non abbiamo fornito una prestazione da 7-0. Non eravamo scarsi dopo le prime gare, non siamo straordinari ora”.