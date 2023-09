Roma, vittoria netta contro l’Empoli: Mourinho può esultare

La Roma porta a casa la prima vittoria della stagione, festival del gol all’Olimpico contro l’Empoli: gran partita di Dybala

Arrivano i primi tre punti per la Roma in questo campionato, grazie a una larga vittoria contro l’Empoli per 4-0. Nei primi minuti, i giallorossi mettono subito le cose in chiaro con il gol al 2′ di Paulo Dybala su calcio di rigore. Raddoppio che arriva con Renato Sanches all’8′, prima rete con la maglia della Roma. José Mourinho aveva definito forse prematuro il suo inserimento tra i titolari, però non avendo Aouar, il tecnico portoghese ha fatto di necessità virtù.

Tris che arriva al 35′ con un autogol di Alberto Grassi dopo un flipper in area di rigore. La sensazione è che all’Empoli manchi qualcosa proprio a livello strutturale per fare bene come la scorsa stagione. E infatti, sono davvero pochi i tentativi verso la porta di Rui Patricio. Nella ripresa, Dybala firma la doppietta al 55′ e il 4-0. L’Empoli è poi uscita definitivamente dal campo, con i giallorossi che hanno dato libero sfogo a tutto il proprio potenziale offensivo.

E infatti, Cristante all’80’ segna un gol pazzesco con un gran destro dalla distanza e c’è spazio anche per il sesto gol da parte di Lukaku, il primo della sua nuova avventura a Roma, e il settimo di Mancini.

Roma, una vittoria importantissima: Empoli, così non va

Per la Roma è la prima vittoria della stagione. Una boccata d’ossigeno per Mourinho dopo due sconfitte consecutive contro Verona e Milan e il pareggio della prima giornata con la Salernitana all’Olimpico. I giallorossi inizieranno, nelle prossime giornate, la loro cavalcata per quella che dev’essere una rimonta per le prime posizioni. Prima, però, ci sarà l’impegno di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol in trasferta.

L’Empoli sta vivendo un periodaccio. Quella di stasera è la quarta sconfitta su quattro partite, con zero gol fatti e dodici subiti. Per Paolo Zanetti, adesso, la panchina è davvero in pericolo. La partita della prossima settimana sarà al Castellani contro l’Inter, per un testa-coda che può fare ancora male alla classifica della squadra toscana, che ha come obiettivo la salvezza.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 12; Juventus 10; Milan 9; Lecce 8; Napoli 7; Frosinone 7; Fiorentina 7; Verona* 6; Atalanta 6; Bologna* 4; Torino* 4; Roma 4; Genoa 4; Monza 4; Lazio 3; Udinese 3; Sassuolo 3; Salernitana* 2; Cagliari 2; Empoli 0.