Milik e il video virale sul tifoso bianconero: “L’amore non muore mai”

L’inizio stagione della Juventus è abbastanza positivo. I bianconeri sono nuovamente in lotta per il vertice.

Il 2023 è stato un anno molto complicato in casa Juve. A dire il vero sono oltre un paio di anni che il club bianconero, il più titolato in Italia, ha grosse difficoltà. Dalle querelle processuali al recente caso di positività di Pogba, la Juve e il suo tecnico Allegri hanno trovato grosse difficoltà.

Questa prima parte di stagione sembra finalmente regalare buone notizie. Quest’anno la Juve non disputerà coppe europee, e c’è l’ambizione di ritornare in vetta. L’obiettivo minimo è la Champions League, ma i tifosi sognano lo scudetto. L’ennesimo della straordinaria storia bianconera. Un attacco che con Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean sembra pronto e adeguato a disputare solo campionato e coppa Italia.

L’ex attaccante del Napoli Arkadiusz Milik è stato acquistato a titolo definitivo questa estate, Milik non è mai stato il titolare ma sembra essere sempre più legato ai colori bianconeri. E in queste ore un video social lo dimostra ancora una volta. Attraverso il proprio account Instagram Milik ha pubblicato una Instagram Stories dove mostra il legame con la Juve e i suoi tifosi:

Stupendo video pubblicato da Arkadiusz #Milik. Un tifoso della #Juve si emoziona: “L’amore non muore mai… pic.twitter.com/sJPLJLp1IY — serieAnews.com (@serieAnews_com) September 19, 2023

Juve e il video sul tifoso

Milik ha pubblicato una storia raccontando che gli è stata inviata da un tifoso; nella storia vediamo una persona anziana con la maglia della Juve, emozionarsi allo stadio per la squadra dei suoi colori. Un video bellissimo e che testimonia come la passione negli stadi non è morta. I tifosi tengono alla squadra dei propri colori e la seguono intensamente ogni giorno.

Milik è da poco alla Juve ma ha già ormai compreso il clima e vive da perfetto bianconero. Il centravanti polacco è pronto per questa stagione, ma intanto si emoziona per il video del tifoso. In quanti come lui nell’assistere a questo splendido video?