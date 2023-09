Svolta Milan, la doppia novità di Pioli: il nuovo piano rossonero

Pioli potrebbe affidarsi ad alcuni cambi e avvicendamenti per cercare di cambiare marcia dopo la brutta sconfitta nel derby. Il tecnico rossonero potrebbe affidarsi ad alcune novità già a partire dalla sfida contro il Newcastle

Il Milan potrebbe cambiare faccia dopo la brutta sconfitta nel derby. Pioli confermerà il solito 4-3-3, ma attenzione ai nuovi interpreti in fase offensiva. Poche novità in difesa, dove Tomori e Calabria saranno confermati titolari a prescindere dal periodo leggermente altalenante. Pioli confermerà il suo capitano e il centrale difensivo inglese senza troppe perplessità.

Nessuna novità neanche in mezzo al campo, dove Musah scalpita per cercare di contendere a Krunic una maglia da titolare. In caso di “promozione” dell’ex Valencia dal primo minuto, Rejinders o Loftus Cheek potrebbero scalare nel ruolo di centrale di centrocampo. La vera novità, però, sarà rappresentata dalla possibile presenza di Chukwueze dal primo minuto già nell’esordio in Champions League contro il Newcastle.

L’esterno offensivo nigeriano potrebbe contendere una maglia da titolare a Pulisic, quest’ultimo apparso leggermente sottotono nelle ultime due partite. L’ex Chelsea, di fatto, potrebbe partire dalla panchina nella prossima sfida di Champions o nella prossima sfida di Serie A, match valido per la 5^ giornata.

Milan, Chukwueze titolare? Il nuovo piano di Pioli

Come accennato, quindi, Pioli potrebbe decidere di smuovere le carte a centrocampo e sulla fascia destra. Scalpita Musah, mentre Chukwueze si candida prepotentemente a una maglia da titolare nella sfida d’esordio di Champions League contro il Newcastle.

Il tecnico rossonero scioglierà dubbi e riserve nel corso delle prossime ore. Detto questo, in caso di conferma di Krunic e Pulisic, Musah e Chukwueze troveranno spazio da titolari nella prossima sfida della 5^ giornata. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Newcastle, sfida valida per la 1^ giornata di Champions League:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.