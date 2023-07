Milan, ecco Pulisic: Pioli pronto a rilanciarlo ma al fantacalcio è un rischio

Il Milan è ad un passo da Pulisic: trovato l’accordo con il Chelsea. Come cambiano i rossoneri con l’americano.

Il quarto colpo in pochi giorni. Procede spedita la rivoluzione in casa Milan, avviata subito dopo il licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara per volere del proprietario Gerry Cardinale. Il club, dopo aver salutato Zlatan Ibrahimovic e ceduto Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni, ha perfezionato gli acquisti di Ruben Loftus-Cheek, Marco Sportiello e Luka Romero. Ma non finirà qua, perché è imminente anche l’acquisto di Christian Pulisic.

I contatti con il Chelsea sono proseguiti in maniera fruttuosa nelle scorse ore, al punto da consentire alle parti di raggiungere l’accordo definitivo e di produrre la fumata bianca tanto auspicata dal tecnico Stefano Pioli. I Blues, in particolare, riceveranno circa 20 milioni (tra parte fissa e bonus) mentre il 24enne statunitense firmerà un quadriennale. Restano da limare alcuni dettagli burocratici ma ormai l’operazione va considerata chiusa e blindata.

Il calciatore sbarcherà in città nelle prossime ore per svolgere le visite mediche di rito e apporre la propria firma sul contratto. Lunedì, poi, si presenterà al raduno iniziando così ufficialmente l’avventura in maglia rossonera. Un colpo importante per Pioli, che ora avrà così un elemento di grande qualità capace non soltanto di sostituire al meglio Brahim Diaz (tornato al Real Madrid) ma anche di ricoprire numerose posizioni nella metà campo avversaria.

Milan, ecco Pulisic: le caratteristiche dello statunitense

L’allenatore, in particolare, ha intenzione di schierarlo nel ruolo del trequartista alle spalle dell’unica punta nell’ambito del consueto 4-2-3-1. Pulisic, all’occorrenza, può giocare pure a destra e a sinistra: una duttilità che consentirà a Pioli, volendo, di cambiare modulo e passare al 4-3-3. Dal punto di vista realizzativo e del Fantacalcio, però, l’americano non rappresenta una vera e propria certezza. Anzi, nell’ultima stagione ha quanto mai faticato a brillare.

In 24 apparizioni complessive in Premier League di cui solo 8 vissute da titolare, il nativo di Hershey ha totalizzato appena un gol ed un assist. Cinque partite, poi, le ha vissute dalla panchina senza entrare mentre 8 le ha dovute saltare per un infortunio al ginocchio. Negativo anche il bottino in Champions: 5 presenze per un totale di 110 minuti “condite” da un passaggio vincente. Il Milan ha deciso di prenderlo, puntando forte sulla sua voglia di rivalsa. A Pioli il compito di rilanciarlo.