Fantacalcio, hanno il bonus in canna: i 5 giocatori da schierare in questo turno

La quinta giornata della Serie A sta per scattare e già nella giornata odierna proporre due incontri molti interessanti, anche dal punto di vista fantacalcistico. Ad aprire le danze sarà il match tra la Salernitana ed il Frosinone, in programma allo stadio “Arechi” alle ore 18.30. In questo articolo andiamo ad analizzare la situazione di 5 giocatori che, nel corso di questo fine settimana, possono regalare bonus e giocate decisive.

Partiamo da Matias Soulé, ambientatosi nel migliore dei modi al Frosinone. Il tecnico Eusebio di Francesco, non appena lo ha avuto a disposizione, lo ha sempre schierato titolare ricevendo in cambio due prestazioni positive ed un assist. A Salerno può continuare a fare bene: i centrali difensivi di Paulo Sousa, infatti, sono lenti e possono avere più di un problema nel contenere le folate offensive dell’argentino.

Proseguiamo con Fabio Miretti, reduce dalla rete realizzata con indosso la maglia dell’Under 21 e dall’ottima prestazione offerta contro la Lazio. Il classe 2003, nonostante la giovane età, è ormai una colonna portante della Vecchia Signora e sabato, sul campo del Sassuolo, andrà alla ricerca del suo primo gol in bianconero. Il ballottaggio con Nicolò Fagioli è ancora aperto tuttavia il 20enne risulta in netto vantaggio: dategli una chance.

Fantacalcio, i 5 giocatori con il bonus in canna

L’elenco comprende anche Albert Gudmundsson apparso, nell’ultimo turno, letteralmente imprendibile per la difesa del Napoli. L’islandese deve ancora sbloccarsi ma il livello del suo gioco è in costante crescita: a confermarlo è stato il manager Alberto Gilardino che, in conferenza stampa, ha spiegato che l’esterno ha tutte le qualità necessarie per diventare un top. Ora sta al diretto interessato fare il passo in avanti atteso dal Genoa.

Tra i giocatori che possono tornare a sorridere c’è anche Matteo Pessina che, in questo primo scorcio di stagione, non è ancora riuscito a fornire contributi offensivi al Monza. L’astinenza, in ogni caso, è destinata a durare poco anche perché parliamo del principale rigorista dei brianzoli. La Lazio (che rischia di pagare la fatica post-Champions) è avvertita: l’ex Milan vuole tornare ad essere decisivo. Chiudiamo con Matteo Ruggeri, autore di 3 assist in 5 partite (di cui l’ultimo firmato ieri in Europa League). Gian Piero Gasperini lo considera la prima sulla corsia mancina e continuerà ad utilizzarlo, visto il suo ottimo stato di forma. Ha il piede caldo: è il momento ideale per schierarlo.