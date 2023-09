“Juventus e Napoli ci hanno provato”: Carnevali e il retroscena su Frattesi

Le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali sulla cessione di Davide Frattesi all’Inter

Il Sassuolo la scorsa estate ha avviato diverse trattative per la cessione di Davide Frattesi, diventato oggetto del desiderio dei top club della Serie A. Alla fine, è stata l’Inter ad acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Un affare da oltre 38 milioni di euro complessivi e questo non ha fatto altro che alimentare le aspettative su di lui in nerazzurro. E’ chiaro, però, che bisogna rispettare le gerarchie, perché i titolari dell’Inter a centrocampo sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Frattesi, per adesso, rappresenta una valida alternativa in grado di dare quella freschezza necessaria nel momento del bisogno. E soprattutto, di offrire una soluzione in più a Inzaghi, consapevole delle potenzialità del centrocampista che sta vivendo un ottimo periodo dopo i gol contro l’Ucraina – con la maglia dell’Italia – e il Milan.

Per parlare di Frattesi è intervenuto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ha svelato diversi retroscena sulla vendita del giocatore all’Inter, anche rivelando a che punto fossero le trattative con le altre società. Si è fatta avanti la Juventus, per esempio, ma anche il Napoli ha fatto più di qualche tentativo.

Juventus e Napoli volevano Frattesi

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: “Frattesi voleva giocare in un top club, ma non aveva espresso preferenze. Una delle società più interessate fin dall’inizio è stata la Juventus, che per scelta o necessità, non ha affondato il colpo”. Poi prosegue: “C’era anche l’Inter e il Napoli, che ci ha provato molto, e lì il giocatore ha fatto la sua scelta”.

Insomma, Frattesi tra le tante offerte ricevute – anche la Roma era in trattativa con il Sassuolo – ha scelto di vestire la maglia dell’Inter. Una decisione importantissima per la sua carriera, visto il grande salto in un club che lotta per vincere lo Scudetto e gioca la Champions League.

Chiaramente in ogni club Frattesi avrebbe trovato una situazione diversa. Solo il futuro farà capire al giocatore se effettivamente avrà scelto la squadra giusta. Intanto, la sua voglia di emergere con la maglia nerazzurra verrà probabilmente assecondata dalle scelte di Inzaghi, domenica contro l’Empoli. Fino a questo momento, il centrocampista italiano ha collezionato cinque presenze tra Serie A e Champions, per un totale di 122′ – nessuna dal primo minuto – e un gol e un assist.