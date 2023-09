“Ogni errore è di tutti, non solo di Leao”: Pioli in conferenza stampa alla viglia di Milan-Verona

Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa e ha difeso l’attaccante portoghese, sotto pressione nelle ultime partite.

Alla vigilia del match contro il Verona, prevista per domani alle 15, Stefano Pioli è tornato a parlare in conferenza stampa. I rossoneri sono reduci da una pesantissima sconfitta contro l’Inter per 5-1 in campionato, e dal pareggio in Champions League contro il Newcastle.

Quella di domani potrebbe essere un’ottima occasione per tornare alla vittoria e risollevare un po’ l’umore dopo una settimana complessa e diverse partite ancora da giocare in pochissimo tempo, come ha confermato lo stesso Pioli. “Vincere è sempre importante, farlo per noi lo sarebbe ancor di più. Domani ottima chance per tornare a faretre punti”, ha dichiarato il tecnico rossonero.

“Fino ad ora il Verona ha giocato in modo molto aggressivo, ma anche altri giocano così e poi hanno cambiato strategia contro di noi. Dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni”, ha proseguito.

Pioli si è poi concentrato sulla situazione di diverso giocatori, in particolare Rafael lego, pilastro del Milan che ha vissuto una settimana complicata, tra il derby ed un’occasione clamorosa sbagliata contro il Newcastle.

Jovic, Maignan e Leao: le parole di Stefano Pioli

Su Jovic Stefano Pioli si è limitato a dire che ha vissuto un’estate difficile dove si è allenato poco. Si vede, però, che sa giocare a calcio e ha solo bisogno di tempo per guadagnare minutaggio.

Al tecnico del Milan è poi stato chiesto un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Mike Maignan, portare che era uscito anzitempo contro il Newcastle. “Sta meglio, è solo un affaticamento. Speriamo che possa saltare una sola partita anche se l’importante è che non sia uno stop lungo”, ha proseguito.

Infine Stefano Pioli ha toccato il tema Leao. L’attaccante portoghese ha tutto il peso della squadra sulla spalle e nelle ultime uscite ha dimostrato di risentire un po’ la troppa pressione che tifosi e media gli mettono addosso, soprattutto dopo qualche prestazione al di sotto delle aspettative.

“Sta facendo di tutto per trasformarsi in un campione. È chiaro che aumenteranno le responsabilità ma lavora per gestire la pressione. Non mi va che gli venga data tutta la responsabilità, per noi ogni errore è un errore di tutti”, ha dichiarato Pioli, che ha elogiato la crescita caratteriale che il portoghese sta facendo.