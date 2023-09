Empoli-Inter, Inzaghi ha scelto l’undici titolare: la decisione su Pavard

Empoli-Inter scalda i motori e si prepara a entrare nel vivo. Occhio alle novità di Inzaghi, il quale potrebbe affidarsi a un ampio turnover dopo le fatiche della Champions League e in vista del prossimo turno infrasettimanale

Quale sarà la formazione titolare dell’Inter in vista della 5^ giornata di campionato? Nerazzurri impegnati sul campo dell’Empoli, ma pronti a confermare l’ottimo periodo di forma. Inzaghi, come detto, potrebbe affidarsi a un abbondante turnover per cercare di gestire al meglio le energie in vista del turno infrasettimanale e in vista della 7^ giornata e nuovo impegno in Champions League tra circa 15 giorni.

Il tecnico scioglierà dubbi e riserve sulla situazione Pavard-Darmian. La sensazione è che il centrale-destro francese potrebbe superare l’ex Torino e United nelle nuove gerarchie difensive. Tuttavia non è escluso che uno dei due possa ricoprire il ruolo di esterno destro a tutta fascia per concedere un turno di riposo a Dumfries, considerando anche l’infortunio di Cuadrado. Inzaghi valuterà il da farsi solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.

Detto questo, attese novità anche a centrocampo. Calhanoglu ha recuperato dal recente acciacco muscolare, ma la sensazione è che il fantasista truco possa partire inizialmente dalla panchina per evitare possibili ricadute e rischi inutili. Al suo posto pronto Asllani, ma attenzione anche alla candidatura di Klaassen, il quale potrebbe bagnare il suo esordio in nerazzurro dal primo minuto.

Empoli-Inter, torna Thuram dal primo minuto: spazio per Sanchez?

Certo il ritorno dal primo minuto di Thuram, soprattutto dopo la recente panchina in Champions League. Al suo fianco confermato Lautaro Martinez, ma attenzione anche a Sanchez. Scalpita l’attaccante cileno, il quale potrebbe candidarsi fortemente a un ruolo da titolare in vista del match del Castellani.

Più defilata la candidatura di Arnautovic: l’ex attaccante del Bologna partirà dalla panchina, ma subentrerà sicuramente nel corso della ripresa. Sulla fascia sinistra, invece, Dimarco riprenderà il posto da titolare dopo aver tirato il fiato in Champions League. Di seguito le probabili formazioni di Empoli-Inter, match valido per il 5° turno di campionato:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Bastoni S.; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Klaassen/Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez