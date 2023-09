Napoli, Di Lorenzo non si tira indietro: la risposta in diretta su Osimhen

Giovanni Di Lorenzo parla in diretta. Domanda anche su Osimhen e la reazione dopo il cambio di Rudi Garcia.

Il Napoli non vince. Non ancora. Anche a Bologna la squadra di Rudi Garcia non ha trovato la strada dei tre punti, pur portando in campo una prestazione nettamente superiore rispetto a quelle che viste nelle precedenti partite contro Lazio, Genoa e Braga. La squadra azzurra si è mostrata più solida e con una fluidità di gioco accettabile. Probabilmente la miglior partita giocata dal Napoli di Rudi Garcia da quando è cominciata la stagione.

Certo, questo la dice lunga sul momento degli azzurri. La prestazione è stata di sicuro migliore rispetto alle precedenti, ma nonostante questo il Napoli non ha trovato a via del gol ed ha portato a casa uno scialbo 0-0. Gli azzurri hanno costruito anche delle occasioni interessanti, ma è il calcio di rigore sbagliato da Osimhen che ad ora lascia l’amaro in bocca per i tifosi del Napoli.

Il nigeriano è stato anche protagonista di un episodio che sta facendo discutere. Il numero 9 azzurro, infatti, è stato sostituito nel secondo tempo da Giovanni Simeone, cambio che non ha trovato l’attaccante particolare d’accordo. E così Osimhen ha avuto un battibecco con l’allenatore: uscendo Victor ha detto qualche parolina di troppo. I gesti sono sembrati chiari: Osimhen avrebbe gradito giocare con due punte, dunque restando in campo insieme a Simeone.

Napoli, Di Lorenzo non si tira indietro: il capitano ha parlato in diretta

Un episodio, quello che ha visto Osimhen protagonista al momento del cambio, che sta facendo discutere anche sui social. I tifosi sono spaccati, tra chi punta il dito contro Garcia dando ragione all’attaccante sulla gestione dei cambi, e chi invece redarguisce il nigeriano per una reazione che andrebbe sempre evitata anche per una questione di rispetto nei confronti del tecnico.

A parlare nel post partita ci ha pensato anche il capitano, Giovanni Di Lorenzo, che ai microfoni di ‘Dazn’ ha risposto anche su questa situazione che da fuori può sembrare anche delicata, soprattutto per quelli che sono gli equilibri di uno spogliatoio che fino a qualche mese fa festeggiava la vittoria di uno Scudetto che a Napoli attendevano da ben 33 anni.

“Dobbiamo migliorare sulla gestione della partita, delle volte ci manca la continuità e dobbiamo subito metterla a posto”, ha detto Di Lorenzo. “Sicuramente è un momento dove le cose non ci vanno bene – le parole del capitano parlando del caso Osimhen – e alcune reazioni risaltano un po’. Ne parleremo per evitare questi atteggiamenti”. Ancora, poi, Di Lorenzo ha proseguito il suo discorso ai microfoni di ‘Dazn’: “In questi momenti non servono questi atteggiamenti. Parleremo tra di noi per cercare di migliorare questa situazione”, ha dichiarato Di Lorenzo.

Insomma, parole da vero capitano in un momento non particolarmente esaltante per il Napoli che dopo la vittoria col Braga è andato incontro ad un altro pareggio in campionato dopo quello contro il Genoa. Di fatto, gli azzurri non vincono un match in Serie A da ben tre partite.