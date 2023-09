Da Szczesny agli infortunati: Allegri fa il punto in vista del Lecce

Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lecce, previsto per domani alle 20.45.

A poche ore dalla brutta sconfitta subita contro il Sassuolo, la Juventus torna subito in campo per cercare di dimenticare il passo falso. Domani sera alle 20.45 affronterà un Lecce in forma, reduce dalla terza vittoria in campionato e da una posizione in classifica che esalta i pugliesi.

Massimiliano Allegri è tornato a parlare in conferenza stampa, dove ha analizzato la partita e gli eventuali interpreti per cercare di tornare alla vittoria. “Non credo che abbiamo fatto una brutta prestazione contro il Sassuolo. Dobbiamo lavorare perchè ci sono stati tanti errori, per questo ci servirà un grande tifo”, ha commentato il tecnico bianconero.

“Domani abbiamo la chance per riscattarci e ribaltare la situazione rimanendo sereni. Il Lecce è una squadra solida, giocano bene e sono molto tecnici”. Allegri ha poi parlato degli obiettivi, ammettendo che bisogna ancora crescere ma che lottare per i primi quattro posti è un risultato a cui si può ambire.

Juventus, la situazione per il match con il Lecce

Il tecnico bianconero ha poi fatto il punto della situazione circa gli infortunati e i probabili titolari che scenderanno in campo domani contro il Lecce.

Innanzitutto Szczesny e Gatti, reduci da una partita molto negative contro il Sassuolo. Il portiere polacco giocherà, come dichiarato da Allegri, mentre per Gatti bisogna ancora decidere. “Chiesa? È molto importate per questa squadra, ma dovrò valutarlo perchè contro il Sassuolo ha speso molte energie, Dovrò pensare anche a Kean, che ieri ha avuto un fastidio alla Tibia”, ha dichiarato Allegri.

Su Dusan Vlahovic il tecnico toscano ha parlato a lungo. Per lui vale lo stesso discorso di Chiesa (relativo alle energie, ndr.). “Deve fare un percorso di crescita, è un giocatore straordinario ma deve capire che non può andare sempre tutto bene. C’è chi cresce prima e chi dopo”, ha proseguito.

La conferenza si è conclusa con il tema delle motivazioni, che la Juventus deve ritrovare per poter mettere a segno un filotto di vittorie, che sarebbe importante per ritrovare serenità. Allegri ha detto di aver trovato una squadra motivata, dispiaciuta e arrabbiata per la sconfitta di domenica, ma questa motivazione servirà ad affrontare un match tosto come quello di domani contro il Lecce.