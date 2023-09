Juventus-Lecce, tre novità per Allegri: spazio al turnover

Juventus-Lecce è già pronta a entrare nel vivo dopo la fine della 5^ giornata di Serie A. Turno infrasettimanale alle porte e occhio alle possibili novità da parte di Allegri in vista della prossima giornata

Dopo il brutto ko contro il Sassuolo, Allegri è pronto a cambiare marcia per cercare di non perdere altro terreno dalle prime posizioni in classifica. La sfida contro il Lecce, però, potrebbe nascondere problematiche e insidie, aspetto che il tecnico bianconero proverà immediatamente a stoppare sul nascere. Assisteremo a un abbondante turnover? Allegri confermerà lo stesso undici sceso in campo contro gli uomini di Dionisi?

La sensazione è che Szczesny sarà confermato tra i pali dopo il doppio errore contro i neroverdi. Perin si accomoderà ancora in panchina. Difficilmente Allegri sceglierà di affidarsi all’ex Genoa dopo gli errori del portiere polacco. Il tecnico bianconero vorrebbe evitare di far passare il messaggio “bocciatura” nei confronti dell’ex Roma e Arsenal. La sensazione, però, è che senza gli errori contro il Sassuolo, Perin avrebbe avuto la sua chance contro il Lecce.

Allegri cercherà di preservare ambiente e fiducia generale, soprattutto nei confronti dei suoi giocatori. Ecco perchè Szczesny e Gatti difficilmente osserveranno un turno di riposo. Il tecnico bianconero cercherà di offrire ai due giocatori un’immediata opportunità di riscatto per evitare un contraccolpo psicologico.

Juventus-Lecce, dentro Cambiaso e Weah? A rischio anche uno tra Chiesa e Vlahovic

Quasi certi alcuni avvicendamenti a centrocampo. Non è escluso che Allegri possa concedere un turno di riposo a Kostic e McKennie per dar spazio a Weah e Cambiaso. A centrocampo resta vivo il ballottaggio tra Fagioli e Miretti con il primo in leggero vantaggio sul secondo.

Per quel che riguarda l’attacco, invece, Allegri potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a uno tra Chiesa e Vlahovic, con Kean o Milik pronti a scendere in campo dal primo minuto. Il tecnico bianconero scioglierà le riserve nell’ultimo allenamento di rifinitura. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Lecce, match valido per la 6^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All.: D’Aversa.