Alla Juventus basta Milik, Allegri può essere soddisfatto?

La Juventus riscatta la sconfitta contro il Sassuolo e torna alla vittoria. Ai bianconeri basta un gol di Milik.

Dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, c’era grandissima attesa per il riscatto della Juventus. I bianconeri, a differenza delle dirette concorrenti impegnate in Europa, hanno potuto lavorare sulla settimana tipo. Allo Stadium viene ospitato il Lecce, vera e propria sorpresa di questo inizio di campionato.

E senza alcun dubbio il Lecce va a Torino per confermare quanto di buono fatto fino a questo momento. I salentini infatti non ci tengono a fare da vittima sacrificale e per tutto il primo tempo reggono il risultato costringendo la Juventus ad essere ferma sullo 0-0. Nella ripresa però Milik trova attorno all’ora di gioco il gol del vantaggio, che poi risulterà decisivo ai fini del risultato finale.

Un successo importantissimo per la Juventus che riscatta immediatamente la sconfitta contro il Sassuolo. Un ko che aveva fatto sorgere tanti dubbi in casa bianconera, che adesso sono in parte confutati dai tre punti e da una classifica che rivede la Juve affacciarsi alle posizioni di vertice. Non esce comunque ridimensionato il Lecce, che di certo non ha in queste le partite in cui deve fare i punti, ma che comunque torna dalla trasferta di Torino con diverse indicazioni positive in vista dei prossimi match anche se nel finale deve fare i conti con il rosso a Kaba che sarà costretto a saltare il match contro il Napoli.

Serie A, la Juventus vince e si porta a -2 dall’Inter

Nota positiva, sebbene siamo ancora agli albori della stagione e quindi risulta prematuro fare discorsi troppo netti, è che la Juventus con questa vittoria si riporta a contatto dell’Inter. I bianconeri, naturalmente con una partita in più rispetto alle altre, si trovano adesso a due lunghezze di distanza dall’Inter.

Più che alla classifica però Allegri può guardare fiducioso ai tre punti. Fondamentale era riprendere la marcia, anche se comunque in alcuni frangenti è mancata la brillantezza. Poi se domani il Sassuolo volesse ripetere lo scherzetto fatto settimana scorsa ai bianconeri anche a San Siro, di certo dalle parti di Vinovo non sarebbero contrari.

Ecco la classifica aggiornata: Inter 15, Juventus 13*, Milan 12, Lecce 11*, Fiorentina 10, Atalanta 9, Napoli 8, Frosinone 8, Torino 8, Verona 7, Bologna 6, Sassuolo 6, Roma 5, Monza 5, Lazio 4, Genoa 4, Salernitana 3, Udinese 3, Cagliari 2, Empoli 0.

* una partita giocata in più.