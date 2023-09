Fantacalcio, 5 colpi che non scaldano ancora: ecco chi non schierare

Oggi prende il via la sesta giornata della Serie A. Non schierate questi 5 nuovi acquisti: il brutto voto, o il malus, è dietro l’angolo.

Scatterà oggi la sesta giornata della Serie A: ad aprire il programma sarà il match delle ore 20.45 che vedrà la Juventus di Massimiliano Allegri (reduce dal pesante ko rimediato a Sassuolo) ospitare il Lecce attualmente terzo in classifica a -4 dall’Inter capolista. Per pensare alla formazione da schierare al Fantacalcio è rimasto quindi poco tempo: in questo articolo andiamo ad analizzare la crisi vissuta da 5 nuovi acquisti su cui, per diversi motivi, non è assolutamente il caso di puntare. L’insufficienza, o il malus, sono infatti dietro l’angolo.

Partiamo da Mitchel Bakker, già ai ferri corti con Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta in questo primo scorcio di stagione lo ha utilizzato appena due volte (per un totale di 25 minuti), puntando soprattutto su Matteo Ruggeri. Il feeling tra i due non è scattato, al punto che in questi giorni hanno iniziato a diffondersi voci relative ad una possibile separazione tra le parti a gennaio. Scenario quanto mai probabile. Nell’ultimo turno non è entrato e la stessa cosa rischia di accadere nella prossima partita contro il Cagliari.

Ambientamento complicato anche per Gustav Isaksen, sbarcato in estate alla Lazio con l’obiettivo di mettere in discussione la titolarità di Felipe Anderson. Finora, missione fallita. Il danese, infatti, è andato incontro a 4 prestazioni incolori dando la sensazione di non aver ancora assimilato i dettami tattici di Maurizio Sarri. Il quale, dal canto suo, non sembra ancora aver capito in che modo valorizzare il talento del 22enne reduce dai 22 gol e dai 9 assist siglati nell’ultima annata al Midtjylland.

Fantacalcio, i 5 nuovi acquisti che stanno deludendo: non schierateli

Proseguiamo con Jesper Lindstrøm, rimasto finora ai margini nel Napoli di Rudi Garcia. Il francese, in particolare, lo ha utilizzato soltanto contro la Lazio (15 minuti) mentre nelle due successive gare lo ha fatto restare in panchina senza dargli l’occasione di giocare. Con l’Udinese il rischio è che accada la stessa cosa: nel ruolo di ala destra possono giocare Matteo Politano, Giacomo Raspadori ed Eljif Elmas. Lui è l’ultimo nella gerarchia azzurra.

Un altro che sta pagando la folta concorrenza è Serdar Azmoun, utilizzato soltanto una volta da José Mourinho (7 minuti contro l’Empoli) visto il buon rendimento fornito dagli altri attaccanti della Roma. Meglio lasciarlo fuori. Chiudiamo con Timothy Weah, che sembra aver perso la spinta iniziale. Massimiliano Allegri, in conferenza, ha parlato di lui come di “un buon cambio” spiegando che, al momento, il ruolo di titolare sulla corsia destra è appannaggio di Weston McKennie. La strategia è chiara: stasera entrerà nella ripresa ma il rischio è che possa avere poco tempo per riuscire ad influire sul risultato finale.