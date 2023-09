Il Milan avrà la sua U23, ma rischia di dover giocare al Sud Italia

Il Milan formerà una squadra U23 in Serie C, ma una particolarità del regolamento potrebbe costringere i rossoneri a fare lunghi viaggi.

L’apertura della scorsa estate alle squadre under-23 in Italia sta già riscuotendo grande successo. Dopo il lancio dell’Atalanta U23, iscritta come da regolamento in Serie C, adesso è la volta del Milan. ‘La Repubblica’ ha infatti rivelato che il club rossonero starebbe meditando di iscrivere una sua squadra giovanile alla stagione 2024-2025, se si libereranno posti nella terza divisione italiana. Una buona notizia per i tifosi della società milanese e per tanti appassionati, che rischia però di rivelare un piccolo problema.

Il regolamento infatti stabilisce che, se ci sono ancora dei gironi “scoperti” (cioè, senza squadre U23), le nuove arrivate debbano iscriversi in quei gruppi. Questa norma ha un senso abbastanza ovvio, visto che serve a equilibrare i tre gironi della Serie C ed evitare che in uno ci siano troppe U23, cioè squadre con peso economico superiore alle altre. Il guaio è che al momento un solo girone è ancora scoperto, cioè quello del Centro-Sud.

Con l’Atalanta U23 iscritta nel Girone A, dedicato alle squadre del Nord, e la Juve Next Gen nel Girone B; che prevede squadre del Centro Italia, ma anche le liguri, resta libero solo il Girone C. Questo comporterebbe per il club milanese trasferte anche piuttosto lunghe, come Avellino, Crotone, Catania e Messina. Problema ovviamente anche rovesciato: gli altri club dovrebbero attraversare tutta la penisola per affrontare il Milan, con un costo non da poco per società appena sopra il dilettantismo.

Il caso del Milan U23: cosa può succedere nel 2024

La questione è chiaramente complessa, e riflette una disparità storica del calcio italiano, in cui le società del Nord sono tradizionalmente quelle più ricche. Non sorprende dunque che siano queste le prime a voler investire nello sviluppo del U23, mettendo in mostra queste contraddizioni interne al regolamento. La FIGC potrebbe decidere, a questo punto, di modificare la sua regola, ma non è detto che gli altri club dei Gironi A e B siano d’accordo nel rinunciare a un posto a favore dei rossoneri.

Resta aperta anche la possibilità che sia un’altra squadra a spostarsi nel Girone C, ad esempio la Juventus, che è largamente tifata nel Sud Italia. Oppure il Milan potrebbe rimandare la creazione della squadra U23. Secondo quanto scritto da ‘La Repubblica’, infatti, essa sarebbe subordinata alla liberazione di un posto per rinunce o allargamento degli organici in Serie C. Se questa eventualità non dovesse presentarsi, i rossoneri potrebbero anche aspettare un’altra stagione.