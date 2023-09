Atalanta, scoppia la grana Scamacca: i tempi di recupero dell’attaccante

L’Atalanta dovrà fare a meno di Scamacca per diverse settimane. La punta sia sottoposto agli esami: le ultime sui tempi di recupero.

Avvio di campionato in chiaroscuro per l’Atalanta. La Dea, nelle prime 4 partite del torneo, hanno totalizzato due vittorie (Sassuolo e Monza) ed altrettanto sconfitte, patite per mano del Frosinone e della Fiorentina. Proprio in quest’ultimo match Gianluca Scamacca ha rimediato un problema fisico che lo costringerà a restare ai box per diverse settimane. Nella mattinata odierna la punta si è sottoposta ad una serie di esami strumentali il cui esito ha confermato tutti i timori dello staff medico nerazzurro.

I controlli, in particolare, hanno fatto emergere una “lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra”. Il suo rientro in campo, salvo sorprese, avverrà tra un mese: calendario alla mano l’ex West Ham salterà le sfide contro il Rakow (giovedì), il Cagliari (il 24), il Verona (il 27), la Juventus (primo ottobre), lo Sporting Lisbona (5) e la Lazio (8). Il rientro in campo dovrebbe avvenire dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, più precisamente il 22 ottobre quando a Bergamo arriverà il Genoa. Tutto, però, dipenderà dall’esito dei successivi esami.

Una tegola pesante per Gian Piero Gasperini, già costretto a fare a meno di El Bilal Touré (rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro). Il tecnico dovrà quindi ridisegnare il proprio reparto offensivo nelle prossime settimane: l’unico intoccabile sarà Ademola Lookman, l’altra maglia se la contenderanno di volta in volta Charles De Ketelaere e Luis Muriel. Ma attenzione: il tecnico orobico, infatti, potrebbe propendere per un’altra soluzione tattica lasciando in panchina sia il belga che il colombiano.

L’idea al vaglio (già utilizzata diverse volte in passato) consiste nell’avanzare Teun Koopmeiners sulla trequarti in modo tale da sfruttare le doti balistiche dell’olandese. Una decisione definitiva verrà presa più avanti, sulla base dei segnali che i vari calciatori lanceranno a Gasperini. Una cosa, intanto, è certa. Il ko di Scamacca consentirà a De Ketelaere e a Muriel di finire spesso sotto i riflettori e giocare con una certa regolarità.

L’ex Milan, preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni, è andato subito a segno al debutto con la nuova maglia ma nelle successive uscite non è riuscito a brillare. Muriel, dal canto suo, in estate è stato più volte ad un passo dal salutare la compagnia: la dirigenza, ad esempio, lo aveva offerto alla Roma tuttavia l’operazione non si è concretizzata. Gasperini, fin qui, lo ha utilizzato appena 2 volte per un totale di 24 minuti. L’assenza di Scamacca, però, cambia tutto. Prendete nota al Fantacalcio: il colombiano può tornare protagonista.