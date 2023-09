Dalla Juve al Napoli, vincono tutte tranne l’Inter: come risponderà la Roma?

Tornano a vincere Juventus, Napoli e Lazio. Non perde la scia positiva il Milan e non sbaglia neppure l’Atalanta. A perdere è soltanto l’Inter. Come risponderà la Roma?

La Juventus ha aperto la 6^ giornata di Serie A tornando a vincere dopo la sonora sconfitta subita col Sassuolo. La squadra di Alessio Dionisi ci ha preso il vizio e anche a San Siro ha compiuto l’impresa, battendo un’Inter smarrita e ‘sprecona’. Il Milan, invece, continua il suo percorso e vince anche contro il Cagliari in trasferta. Anche Lazio e Atalanta conquistano tre punti. E il Napoli? Il Napoli ritrova Osimhen e Kvaratskhelia e non sbaglia con l’Udinese. Manca solamente la risposta della Roma.

Insomma, una sesta giornata di campionato ricca di sorprese. Ad aprirla è la Juventus che in casa sua capitalizza una delle poche occasioni concesse dal Lecce (che dal canto suo non è però mai pericoloso) e sottoporta non sbaglia con Milik. 1-0 e corto muso come piace ad Allegri, con tre punti portati a casa.

Il Milan, invece, dilaga a Cagliari contro una squadra, quella di Ranieri, che non riesce a evitare i gol di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Vince anche l’Atalanta, con il gol del solito Koopmeiners, contro il Verona. Nel corso della serata il Napoli dà la risposta che si stava aspettando da tempo, vincendo 4-1 con l’Udinese. A segno sono andati Zielinski (su rigore), Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Anche la Lazio la spunta con il Torino grazie alle reti di Vecino e Zaccagni.

L’Inter, quindi, non ha saputo evitare la sconfitta contro il Sassuolo in casa. I neroverdi arrivavano galvanizzati da una vittoria pesante contro la Juventus. Ma i nerazzurri, eccetto un primo tempo in cui nonostante abbiano sprecato tanto hanno almeno capitalizzato l’occasione di Dumfries, sono apparsi totalmente fuori giri. Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Yann Sommer e non solo hanno deluso. Simone Inzaghi ha, nel post-partita, perciò dichiarato: “Ci spiace, brucia perché i ragazzi erano abbattuti nel perdere in casa. Fa male ma dobbiamo essere lucidi a capire dove fare meglio”. I tre punti persi hanno fatto sì che il Milan li riagganciasse in vetta alla classifica.

Per quanto riguarda la Roma, i giallorossi scenderanno in campo questa sera e, contro il Genoa, e all’Olimpico chiuderanno il turno infrasettimanale. José Mourinho vuole giocarsi il tutto per tutto con la coppia d’attacco formata da Lukaku-Dybala. Servono i gol, soprattutto i loro. Anche perché alla Roma servono punti: l’obiettivo è salire a quota 8 e avvicinarsi alle big.