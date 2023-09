Milan: Pioli scopre Adli, ma che succede con Chukwueze?

Sorride Pioli dopo il successo contro il Cagliari. 3-1 il finale con gol di Okafor, Loftus Cheek e Tomori. Ottime sensazioni da parte di Adli, rispolverato nel ruolo di regista: l’ex Bordeaux è pronto a convincere definitivamente il suo allenatore

Il Milan vola e abbatte il Cagliari nel turno infrasettimanale della 6^ giornata. Sorride Pioli, soprattutto dopo l’ottima prestazione di Adli, il quale ha interpretato il ruolo di regista con tecnica, qualità e geometrie. Il tecnico rossonero, considerato l’infortunio di Krunic, potrà contare sull’ex centrocampista del Bordeaux, pronto a giocarsi le sue chance dopo una prima stagione trascorsa totalmente ai margini del progetto rossonero.

Non solo Adli, la sensazione è che pioli potrà contare anche su Florenzi e Okafor, ottime alternative e pronti a confermarsi pedine importanti anche in vista del proseguimento della stagione. L’ex Roma potrebbe agire sia da da vice Calabria, sia da vice Theo Hernandez, aspetto che ha conquistato totalmente la fiducia di Pioli. Detto questo, pollice verso l’alto anche per Okafor, protagonista del suo primo gol in rossonero nella sfida contro il Cagliari.

L’attaccante svizzero, schierato nel ruolo di vice Giroud, potrebbe adattarsi alla perfezione anche nel ruolo di vice Leao sulla fascia sinistra. La sensazione è che Pioli lo chiamerà in causa in maniera costante nel corso delle prossime settimane.

Milan, promossi Adli e Okafor: bocciato Chukwueze

Punto interrogativo su Chukwueze, partito titolare contro il Cagliari, ma protagonista di una prestazione insufficiente. Qualche spunto interessante, ma la sensazione è che l’esterno offensivo nigeriano non abbia ancora metabolizzato il contesto tattico rossonero. Servirà tempo e pazienza: Pioli ha confermato le difficoltà dell’ex Villareal, ma non è escluso che il diretto interessato possa sbocciare definitivamente nelle prossime settimane.

Bisognerà capire se Pioli gli concederà spazio e gli darà fiducia, in caso contrario Chukwueze potrebbe recitare solamente la parte di “uomo spacca match” subentrando dalla panchina. L’esterno offensivo nigeriano, quindi, per il momento, resta l’unica nota leggermente stonata dell’inizio di stagione del Milan.