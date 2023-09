Papu Gomez torna in serie A: ecco come cambia il Monza di Palladino

Il Monza ha definito l’ingaggio dello svincolato Papu Gomez. L’ex Atalanta andrà a sostituire l’infortunato Caprari: il piano di Palladino.

Il Monza è corso subito ai ripari dopo il grave infortunio rimediato da Gianluca Caprari. Alla corte di Raffaele Pallino sbarcherà infatti il Papu Gomez, rimasto senza squadra dopo la conclusione della sua avventura al Siviglia. L’ex Atalanta nella giornata odierna sbarcherà nella città brianzola per sostenere le visite mediche di rito. In seguito, si recherà nella sede del club per firmare il contratto fino al 30 giugno 2024. Un colpo di qualità per il tecnico biancorosso, che ora dovrà capire in che modo utilizzare e valorizzare il talento dell’argentino.

Gomez, nell’ultima annata, ha faticato a prendersi le luci della ribalta. Le presenze tra Liga, Champions ed Europa League sono state numerose (27) tuttavia il contributo fornito alla causa in zona offensiva non ha rispettato le aspettative della società andalusa (appena un gole 2 assist). Il trend è ulteriormente peggiorato in questo primo scorcio della stagione, visto che il tecnico José Luis Mendilibar ha preferito non utilizzarlo nelle partite finora affrontate. Da qui la decisione del club di interrompere il rapporto e svincolarlo.

Il 35enne, di recente, non aveva escluso l’idea di ritirarsi. Il ko di Caprari e la successiva chiamata dell’amministratore delegato Adriano Galliani, invece, gli consentiranno di rimettersi in gioco nella competizione più amata (la Serie A). Chiaramente avrà bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore ed il ritmo partita ma, una volta pronto, troverà sicuramente il modo di aiutare il Monza a rilanciarsi e replicare i fasti dello scorso campionato.

Monza, ecco Gomez: Palladino lo utilizzerà così

Caprari a breve, come si legge nel comunicato diramato dai biancorossi, si sottoporrà ad un “intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore”. Il rientro in campo, salvo sorprese, dovrebbe avvenire tra circa 6 mesi ma non è escluso che possa slittare di qualche settimana. Si tratta, infatti, di un problema fisico serio ed il club gli concederà tutto il tempo necessario per guarire al 100% ed evitare così pericolose ricadute. In questo lasso di tempo a sostituirlo ci penserà proprio Gomez.

Il classe 1988, quando avrà raggiunto la condizione migliore, verrà impiegato nella posizione di trequartista alle spalle dell’unica punta (Dany Mota o Lorenzo Colombo) con libertà di svariare e licenza di inventare. Gomez, in carriera, ha poi battuto diversi rigori ma al momento il battitore designato è Matteo Pessina. Possibile che la gerarchia rimanga la stessa, con Gomez vice del capitano biancorosso.