Roma, notte fonda per Mourinho: arriva in diretta e spiazza tutti

Josè Mourinho è il volto di una crisi che ha travolto la sua Roma. L’allenatore ha cosi spiazzato tutti in diretta.

Una sola vittoria nelle prime sei giornate di campionato, esclusa quella conquistata contro lo Sheriff Tiraspol in Europa League. Non si può di certo dire che in casa Roma si respiri un’aria tranquilla, soprattutto dopo la debacle vissuta in queste ore allo Stadio Marassi dove i giallorossi sono crollati sotto i colpi di un Genoa che si sta mostrando squadra organizzata e pronta anche a mettere in difficoltà le big del campionato italiano.

Vittore con le due romane e pareggio con il Napoli, per Gilardino un avvio di sicuro rassicurante e la consapevolezza di avere in rosa giocatori di un livello importante e che si stanno mettendo in mostra nel miglior modo possibile. Da Retegui a Gudmundsson passando per Messias (tornato in campo con un gol) ed un’organizzazione tattica che di fatto ha messo alle strette anche Josè Mourinho.

Proprio l’allenatore portoghese è lo specchio di quello che si sta vivendo nell’ambiente romanista proprio in queste ore. La sconfitta di Marassi è l’ennesimo capitolo di un avvio di stagione assolutamente nefasto, ed anche negli atteggiamenti del tecnico della Roma si intravedono i segnali di un nervosismo che nella capitale non si vedeva da un po’.

Roma, Mourinho stizzito in diretta: il gesto a sorpresa

Josè arriva davanti ai microfoni di ‘Dazn’ ed arriva subito il chiarimento: non risponderà alle domande dallo studio. Una scelta, quella di Mourinho, che viene spiegata in maniera chiara anche dallo stesso allenatore: nessun dialogo con la squadra dopo la partita, negli spogliatoi un veloce saluto e via. Non c’è voglia di parlare, e così l’allenatore si defila rispondendo soltanto a quelle che sono le poche domande dell’inviato a Marassi.

Clima teso, dunque, che si ritrova anche nelle risposte dell’allenatore. L’assenza di Smalling è un tema sul quale Mourinho pone attenzione, poi il richiamo ad Ibanez (La gente parlava degli errori di Ibanez […] ma in verità dava una solidità incredibile”), gli infortuni ed un passaggio sul gruppo che – dice Mourinho – non si cambia. Con questi bisogna venir fuori da questo momento.

Ora testa al Frosinone. Partita che diventa chiave, come specificato anche dal capitano Lorenzo Pellegrini sempre ai microfoni di ‘Dazn’. Contro i ciociari uno spartiacque cruciale per la stagione della Roma e probabilmente anche per l’avventura dello stesso Mourinho nella capitale.