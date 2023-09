Il Milan stende la Lazio e vola in testa alla classifica: la palla ora passa all’Inter

Vittoria del Milan che grazie alle reti di Pulisic e Okafor stende la Lazio. Rossoneri al momento primi in classifica.

Dopo la netta vittoria del Napoli contro il Lecce nel pomeriggio, successo che ha permesso agli azzurri di portarsi al terzo posto in classifica, arriva anche la vittoria del Milan che regola la pratica Lazio con un 2-0 grazie alle reti di Pulisic e Okafor.

La vittoria consente ai rossoneri di balzare a quota 18 punti in classifica e, in attesa del posticipo che vedrà l’Inter ospite della Salernitana, salire al primo posto in classifica. Le due milanesi arrivavano infatti appaiate in classifica, al primo posto, alla vigilia di questo turno di campionato. Anche se l’Inter conserva il vantaggio dello scontro diretto.

Il Milan però quest’oggi ha fatto capire che, al di là del ko nel derby resta una seria candidata allo Scudetto. La classifica infatti vede in questo momento una situazione di grande sfida tra Inter, Milan, Juventus, che deve ancora giocare, e Napoli, vittorioso oggi a Lecce. La ripresa dei partenopei, la Juventus che comunque fa risultati e il recupero del Milan dopo il ko nel derby rendono al momento la parte alta della classifica molto combattuta. La palla passa all’Inter che, contro la Salernitana, ha l’obbligo di rispondere ai cugini rossoneri.

Lazio, continua il momento no. Per le romane è ancora crisi

Se Milano guarda la Serie A dalla vetta assieme a Napoli e alla Torino bianconera, per Roma la questione è molto più negativa. La Lazio al momento continua a faticare. Sono già 4 le sconfitte in campionato. L’impressione è che la squadra di Sarri soffra molto il doppio impegno con la Champions League e che questo possa essere un grande freno per le ambizioni di riconferma della squadra. Non è messa meglio l’altra sponda del Tevere: la Roma, dal canto suo, è chiamata ad invertire la rotta dopo il ko contro il Genoa. Il derby laziale contro il Frosinone è già un banco di prova per il tecnico José Mourinho.

Ecco la classifica aggiornata dopo i primi due anticipi del sabato: Milan 18*, Inter 15, Napoli 14*, Juventus 13, Atalanta 12, Fiorentina 11, Lecce 11*, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 8, Genoa 7, Lazio 7*, Bologna 7, Verona 7, Monza 6, Roma 5, Salernitana 3, Udinese 3, Empoli 3, Cagliari 2.

*una partita giocata in più.