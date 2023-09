Poker anche al Lecce: il Napoli è tornato

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli, ancora una volta con quattro gol segnati: Rudi Garcia aggiusta la classifica

Il Napoli è tornato. Si percepiva a grandi linee già con l’Udinese, nel 4-1 del Maradona che ha visto il ritorno al gol sia per Osimhen, sia per Kvaratskhelia, dopo la trasferta di Bologna e il litigio tra il centravanti nigeriano e Rudi Garcia. Poi il caso Tik-Tok e, infine, la vittoria contro i friulani. I tre punti di oggi contro il Lecce hanno però un sapore diverso. Lo stato di forma dei ragazzi di D’Aversa è più che notevole, nonostante la sconfitta a Torino con la Juventus. La ciliegina sulla torta è anche il turnover di Garcia, che ha lasciato in panchina Osimhen per un tempo. E al 58′ ha sostituito Kvaratskhelia, autore di una prestazione strepitosa.

Vantaggio del Napoli al 16′ firmato da Ostigard di testa, che ha sfruttato benissimo un cross di Zielinski su calcio di punizione. Più volte i partenopei hanno sfiorato il raddoppio, arrivato nella ripresa con Osimhen su assist di Kvara. Quella del Lecce è stata una prova molto buona, tant’è vero che ha messo più volte in difficoltà Meret con Krstovic, Strefezza, che si è visto annullare un gol per un tocco con la mano in area.

Lecce-Napoli 0-4, anche Gaetano in gol

La logica delle rotazioni di Garcia ha visto fare minutaggio a Lindstrom, partito di titolare insieme a Simeone. Ma anche a Raspadori e Politano. Insomma, le cose per il Napoli si stanno aggiustando e la prova è anche l’inserimento di Gaetano, autore del gol del momentaneo 0-3. Poker firmato dopo pochi minuti da Politano su calcio di rigore. Il Napoli ora è terzo a -1 dalla vetta, in attesa dei match di Juventus, Milan e Inter. Martedì c’è il Real Madrid e la voglia di far bene è tanta.

Il Lecce, d’altra parte, non deve snaturarsi dopo due sconfitte contro squadre che lotteranno per le primissime posizioni. L’obiettivo dei salentini è sempre quello della salvezza. D’Aversa vorrebbe conservare l’attuale +8 sul terzultimo posto e non sarà semplice. L’atteggiamento nel match con il Napoli è comunque stato molto giusto, con tanta voglia di giocare a calcio, anche se con qualche errore di troppo che ha portato poi ai gol dei partenopei.