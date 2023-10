Dybala crea, Lukaku e Pellegrini segnano. E Mourinho tira un sospiro di sollievo

Lukaku e Pellegrini risolvono il posticipo domenicale contro il Frosinone: passa la Roma per 2-0, Mourinho torna alla vittoria.

Era stata una settimana complicata in casa giallorossa. La sconfitta pensate rimediata contro il Genoa nel turno infrasettimanale aveva condizionato e non poco la situazione a Trigoria. Dopo il pari con il Torino, il ko contro il Grifone aveva spinto al Roma nelle zone basse della classifica. Con tutte le conseguenti polemiche del caso.

Con le polemiche, anche attorno al tecnico José Mourinho, che iniziavano a prendere piede, il match contro il Frosinone era diventato un crocevia forse non già decisivo, ma certamente importante. Una vittoria avrebbe scacciato la crisi, una sconfitta invece avrebbe ancora di più messo in discussione tecnico, squadra e anche mercato. Nel derby laziale, contro una delle sorprese di questo inizio di stagione in Serie A, alla fine è arrivata una vittoria.

Merito delle reti di Lukaku e Pellegrini, entrambe propiziate dal piede di Paulo Dybala. Un 2-0 col fiato sospeso, visto che entrambi gol sono dovuti passare prima sotto la lente del VAR. Enrambi regolari e convalidati alla fine, per un successo che consente alla Roma di interrompere la striscia negativa e di portare a casa la seconda vittoria stagionale dopo il 7-0 contro l’Empoli. Per il Frosinone di Eusebio Di Franceso invece si tratta della seconda sconfitta stagionale dopo quella all’esordio in casa contro il Napoli.

Serie A, la Roma lascia le zone basse. Giallorossi in ripresa?

Con questo successo la Roma si porta a quota 8 punti in classifica. Una situazione non certo ottimale ma che comunque vede, grazie a questi tre punti ottenuti stasera, spiragli di miglioramento in classifica. Una vittoria, quella della Roma che consente inoltre ai giallorossi di superare i concittadini della Lazio fermi a quota 7. Il Frosinone invece resta a quota 9 punti a metà classifica.

In attesa delle ultime due partite del turno, con la Fiorentina che ha l’occasione di balzare a quota 14 e raggiungere la coppia formata da Napoli e Juventus alle spalle delle milanesi, ecco la classifica aggiornata dopo la vittoria della Roma contro il Frosinone: Milan 18, Inter 18, Napoli 14, Juventus 14, Atalanta 13, Fiorentina 11*, Lecce 11, Bologna 10, Frosinone 9, Sassuolo 9*, Torino 8*, Roma 8, Genoa 8, Lazio 7, Verona 7*, Monza 6*, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari 2.

*una partita in meno