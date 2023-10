Champions, rammarico Milan: Pioli è allarmato per due dati storici

Dopo il pareggio per 0-0 di questa sera contro il Borussia Dortmund, Stefano Pioli è preoccupato per il suo Milan.

Dopo Inter e Napoli, questa sera hanno giocato le altre due italiane: Lazio e Milan. A differenza di ieri, dove il team partenopeo ha perso allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, nessuna squadra italiana ha perso. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato 0-0 al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, mentre la squadra di Maurizio Sarri ha vinto per 1-2 contro il Celtic con il gol realizzato all’ultimo minuto da Pedro.

Tuttavia, nonostante il pareggio rimediato in uno degli stadi più difficili dell’Europa, in casa rossonera bisogna registrare più di qualche malumore. Il Milan, così come nel primo match contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali, ha di fatto sprecato tantissime occasioni da gol per portare a casa tre punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League.

Il Milan, soprattutto nella seconda frazione di gara, ha infatti dilapidato diverse opportunità per sbloccare la sfida contro il Borussia Dortmund. Con questo pareggio, di fatto, il discorso qualificazione si è un po’ complicato, visto che la squadra di Stefano Pioli è adesso al terzo posto nel proprio raggruppamento ed ora è attesa dalla difficile trasferta di Parigi contro il PSG di Luis Enrique. Lo stesso tecnico milanista non ha nascosto il proprio rammarico per le occasioni sprecate.

Milan, la sterilità in attacco nelle gare di Champions preccupa Pioli

Stefano Pioli, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Prime’, ha commentato così la gara contro il Borussia Dortmund: “Ci è mancata un po’ di efficacia. Abbiamo sbagliato tante occasioni, soprattutto nella seconda frazione di gara. E’ davvero un peccato che non abbiamo vinto. Va comunque detto che il nostro avversario era importante”.

L’allenatore del Milan ha poi continuato il suo intervento: “Cosa ci è mancato? la precisione sottoporta. Siamo rammaricati, perché la prestazione c’è stata. Bastava davvero poco per riuscire a sbloccare la gara. Leao? Ha fatto un’ottima partita. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di straordinario, ma si può concedere qualche errore”.

Il Milan, quindi, dovrà sicuramente cambiare rotto nella due gare contro il PSG se vorrà qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League, Tuttavia, come riportato da ‘OptaPaolo’ su X, il team meneghino non ha segnato in quattro gare consecutive di Champions/Coppa Campioni per la prima volta della sua storia. I rossoneri, inoltre, non avevano mai pareggiato le prime due giornate della fase a gironi della massima competizione europea per club.