Mercato Lazio, il retroscena di gennaio e il piano di Sarri

Il mercato della Lazio potrebbe riaccendersi improvvisamente anche nel mese di gennaio. La società biancoceleste sarebbe pronta a valutare nuove opportunità soprattutto in chiave difensiva. Attenzione alle possibili novità

I recenti infortuni di Casale e Romagnoli avrebbe acceso un nuovo campanello d’allarme in casa Lazio in vista della seconda parte della stagione. Il club biancoceleste, infatti, potrebbe valutare un nuovo intervento sul mercato per cercare di puntellare la difesa soprattutto in vista dei potenziali ottavi di finale di Champions League.

Sarri vorrebbe avere a disposizione un pacchetto di difensori integri fisicamente e affidabili dal punto di vista della condizione fisica. Un punto di vista lecito e giustificabile, soprattutto in vista della seconda parte di stagione dove la Lazio, salvo clamorosi colpi di scena, sarà chiamata alla sfida degli ottavi di finale di Champions League.

Nessuna trattativa nel vivo, ma non è escluso che il club biancoceleste possa valutare l’affondo su un nuovo centrale di difesa e un nuovo terzino adattabile sia sulla fascia destra, sia nel ruolo di terzino sinistro, considerando anche i continui problemi fisici di Pellegrini, attualmente fermo ai box per infortunio. Nessuna trattativa nel vivo, come detto, ma la Lazio osserva interessata il da farsi in vista del mese di gennaio.

Mercato Lazio, nessuna conferma su Berardi: Juve in netto vantaggio

Totali smentite e nessuna conferma sul possibile interesse della Lazio per Berardi. Non è un mistero che l’attuale esterno offensivo del Sassuolo piaccia particolarmente a Sarri, ma la i biancocelesti non avrebbero avanzato nessuna offerta nei confronti del club neroverde. Su Berardi, come confermato nei giorni scorsi, resta forte l’interesse della Juventus, pronta a irrompere sull’attaccante neroverde già a gennaio.

Juventus in netto vantaggio sulla Lazio, anche perchè i biancocelesti concluderanno la stagione con Felipe Anderson e Isaksen. Il neo acquisto dei capitolini, dopo un inizio di stagione decisamente negativo, sembrerebbe aver ritrovato la giusta condizione fisica e un ottimo impatto dal punto di vista tattico. Sarri potrebbe puntare su di lui con maggiore costanza nel medio-lungo periodo. La Lazio, quindi, potrebbe valutare nuove operazioni di mercato solo per la fase difensiva.