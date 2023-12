De Leo manda in Paradiso il Bologna: e su Zirkzee…

Emilio De Leo, storico vice di Mihajlovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul grande campionato disputato dal Bologna di Thiago Motta.

Tra le grandi sorprese di questa prima parte di stagione bisogna sicuramente inserire il Bologna di Thiago Motta. I felsinei, infatti, sono sì settimi in classifica, ma a soli due punti dal quarto posto occupato dalla coppia formata dalla Roma di José Mourinho e dal Napoli campione d’Italia.

Ma la classifica del Bologna poteva essere anche più bella, visto che la squadra di Thiago Motta è stata raggiunta dal Lecce nei minuti finali del match con il rigore realizzato da Piccoli, contestatissimo dallo stesso allenatore della squadra emiliana. Tuttavia, al netto delle polemiche arbitrali, quello che è certo è il grande gioco espresso in questo campionato dal team emiliano.

Bologna, l’ex De Leo: “La squadra di Thiago Motta può arrivare in Europa”

Archiviato il pareggio con il Lecce, il Bologna è ora atteso dalla sfida di domenica contro l’ultima in classifica, ovvero la Salernitana dell’ex Filippo Inzaghi. Ma, in attesa del match contro i granata, in casa rossoblù bisogna registrare delle dichiarazioni di un ex di lusso, ovvero di Emilio De Leo.

L’ex vice di Sinisa Mihajlovic, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’, si è infatti soffermato così sul Bologna: “Se dovesse avere questa continuità, cosa sicuramente non facile, il Bologna potrebbe arrivare in Europa. La Champions League è molto dura. In Europa e Conference League, invece, può qualificarsi, ma dipende sempre anche dal rendimento di squadre ‘più attrezzate’ come Atalanta e Fiorentina. Anche noi siamo andati vicini all’Europa qualche stagione fa, esattamente quella del Covid, ma poi non ci siamo riusciti”.

Emilio De Leo ha poi continuato il suo intervento: “Chi tra le fila della squadra di Thiago Motta può arrivare in una big? Sicuramente, Zirkzee. Lui era già un grande talento, tra l’altro è arrivato a Bologna quando c’eravamo noi. Aveva bisogno di trovare continuità, anche per trovare la miglior condizione. Ha ancora bisogno di crescere a livello di maturità, ma sta compiendo un bel percorso. Non dico subito, ma a stretto giro potrebbe avere una grossa opportunità”.

Le dichiarazioni del tecnico, dunque, si sono concluse così: “Orsolini? E’pronto già da qualche anno per una big. Può rappresentare una risorsa nel contesto giusto. E’ un tipo di ragazzo che non dà problemi, anche quando non parte dal primo minuto. Sarebbe stato perfetto nel Napoli per sostituire Lozano? Sì, visto anche le coppe, sarebbe stato perfetto sia per giocarsi il posto con Politano che per fare il suo vice. Anche Posch e Ferguson stanno crescendo molto bene. Bologna è ideale per crescere senza pressione”.