Addio Milan e poi triplo colpo: mercato rovente in casa rossonera

Il Milan prepara una cessione e tre acquisti. Il management guidato da Cardinale ha le idee chiare: tutti i nomi coinvolti.

Il Milan progetta la rivoluzione d’inverno. I colpi messi a segno nella scorsa estate, infatti, non si sono rivelati sufficienti per allestire una rosa capace di competere sia in campionato che in Champions League. Il management guidato da Gerry Cardinale ha quindi deciso di mettersi a caccia di ulteriori rinforzi, da regalare a Stefano Pioli durante la sessione invernale del mercato così da sanare le criticità emerse in questa prima parte della stagione.

Un processo di ricostruzione che, prima, passerà attraverso una cessione: quella di Rade Krunic. Il bosniaco, con il rientro di Ismael Bennacer, rischia infatti di scivolare indietro nelle gerarchie del tecnico che, nell’ultimo turno vinto ai danni del Frosinone, lo ha fatto accomodare in panchina senza poi utilizzarlo. Ad incidere nelle valutazioni del club è anche l’ampia distanza esistente nella trattativa riguardante il rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

I rossoneri, nei vari incontri sinora andati in scena, si sono detti disposti a mettere sul piatto uno stipendio più alto rispetto a quello percepito dall’ex Empoli: dagli attuali 1.5 milioni a 2 più 500 mila euro legati a determinati obiettivi stagionali. Proposta poco gradita dal 30enne, intenzionato invece ad arrivare a quota 3 milioni tutto compreso. Le interlocuzioni proseguiranno tuttavia le probabilità che si arrivi alla separazione a gennaio sono in costante aumento. Per lui si è fatto avanti il Fenerbahce, pronto a piazzare l’assalto vincente.

Milan, la cessione finanzia gli acquisti: tutti i nomi

I proventi della cessione di Krunic andranno a finanziare le tre operazioni in entrata sognate dal Milan: in primis, l’acquisto di Jonathan David ritenuto il centravanti ideale da prendere visto il rendimento in chiaroscuro fornito da Noah Okafor e Luka Jovic. Il prezzo, di recente, è sceso a 40 milioni ed il Milan, a breve, proverà ad ottenere uno sconto dal Lille. Nel mirino, poi, c’è Juan Miranda in procinto di lasciare il Betis.

L’accordo con il terzino sinistro (in scadenza tra 7 mesi) è stato trovato: ora andranno convinti gli spagnoli a cederlo subito, magari in cambio di un indennizzo compreso tra i 3 e i 5 milioni. E non finisce qua, perché il Milan conta di prendere pure un rinforzo da destinare al reparto difensivo: il preferito risponde al nome di Jakub Kiwior, ai margini nell’Arsenal di Mikel Arteta che, fin qui, in Premier lo ha impiegato in sole 6 occasioni.