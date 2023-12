Di Lorenzo si prepara a Juventus-Napoli facendo gli spergiuri: smentita la fake news

Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato sui social un messaggio sarcastico, per smentire la fake news circolata nelle ultime ore.

Dal palco dei ‘Gazzetta Sports Awards’ il Napoli è stato premiato con il riconoscimento di “squadra dell’anno” nelle persone del presidente Aurelio De Laurentiis e del capitano Giovanni Di Lorenzo. Proprio il difensore ha chiamato ad accompagnarli il tecnico Luciano Spalletti, già premiato come migliore dell’anno sportivo, per condividere il momento di gioia e gloria.

Espansivo come la circostanza emotivamente spingeva, l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana si è rivolto al suo ex giocatore, dichiarandogli il più sincero affetto: “Ti voglio bene assai”. Come non volerne a colui che ha portato la fascia al braccio (anche) nell’anno, a trentatré di distanza dall’ultima volta, in cui il Napoli si è consacrato come campione d’Italia?

Giovanni Di Lorenzo non è un’emblema qualsiasi per la squadra azzurra. Ne rappresenta l’anima per la sua carriera fatta di grandi sacrifici e dei punti di partenza più umili in assoluto. È un esempio di buone maniere, caparbietà e personalità schietta ma mai alterata, nonché un difensore dotato di così tanto talento da far credere di avere un polmone in più oltre che un’intelligenza superiore. Perciò è stato il simbolo del Napoli scudettato, ma anche il riferimento per ricominciare subito dopo.

Napoli, si ferma anche capitan Di Lorenzo? La smentita social del difensore

Anche per Walter Mazzarri, neo-tecnico azzurro subentrato all’esonerato Rudi Garcia, l’ex Empoli è un immancabile nella formazione ufficiale, ancor di più se il reparto difensivo è in grande emergenza a causa degli infortuni di Mario Rui e Mathias Olivera, che hanno lasciato scoperta la fascia sinistra. Non il tempismo perfetto, se si considera che in tali condizioni la formazione partenopea ha dovuto affrontare per ora già Atalanta, Real Madrid e Inter. Dopodomani, venerdì pomeriggio, sarà la volta dell‘incontro eterno con la Juventus di Massimiliano Allegri, a Torino.

Le ultime ore avevano perciò allarmato i tifosi del Napoli, il cui animo è già teso in vista di un impegno di campionato così gravoso, a causa di indiscrezioni circolate in merito a un problema muscolare accusato dal difensore capitano durante l’allenamento odierno a Castel Volturno. Si era parlato di un affaticamento da tenere sotto osservazione nei prossimi giorni. Giovanni Di Lorenzo però ha rassicurato tutti con un chiaro messaggio anche sarcastico sui social. Attraverso Instagram ha condiviso una sua foto sorridente in allenamento, smentendo così la notizia: “Una risposta a chi dice che sono infortunato, facciamo gli scongiuri“, con tanto di emoticon che fanno le corna…